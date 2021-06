Príncipe William teria pedido à Rainha que não ficasse ao lado do irmão em funeral

Durante o funeral do Príncipe Philip, que aconteceu em 17 de março, os dois irmãos não caminharam juntos no cortejo. Segundo o historiador Robert Lacey, William possivelmente teria pedido à Rainha que este fosse o protocolo adotado após briga com o irmão. Entenda.

O historiador real britânico Robert Lacey escreveu um artigo no The Times no qual explica os recentes desentendimentos entre os príncipes Harry e William. Para ele, o ponto alto da falta de diplomacia na Família Real britânica foi o fato de William e Harry não terem caminhado juntos no cortejo fúnebre do Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth que foi enterrado dia 17 de março deste ano.

“Quando se tratou do funeral no fim de semana seguinte da morte do príncipe Philip, William e sua avó (a Rainha Elizabeth) descobriram juntos que, nas circunstâncias prevalecentes, ele não poderia andar em harmonia com Harry atrás do caixão de seu avô, da maneira que ele poderia ter feito no passado”, escreveu Lacey.

William e Harry caminharam atrás do caixão do avô separados pelo primo Peter Philips, filho da Princesa Anne, que também é neto do Duque de Edimburgo. “O artifício de recrutar o primo Peter Phillips, para servir como um ‘tampão diplomático’ entre os dois irmãos já havia sido implantado antes. Mais precisamente dois anos antes, no culto do Domingo de Páscoa em Windsor, em abril de 2019, depois que Harry e Meghan tornaram pública a renúncia aos cargos de membros seniores da Coroa”.

Quando as coisas ficaram piores

O funeral aconteceu cerca de um mês depois da entrevista bombástica do duque e da duquesa de Sussex à apresentadora Oprah Winfrey, onde eles acusaram a Família Real de racismo e de ser insensível aos problemas de saúde mental de Meghan Markle.

Meghan disse à Oprah que um membro sênior da família levantou preocupações sobre o tom de pele de seu filho, Archie. Ela também revelou como teve pensamentos suicidas durante a gravidez de Archie, mas alegou que não teve o apoio que precisava.

Um mês depois, Harry voltou ao Reino Unido para o funeral de seu avô no Castelo de Windsor, mas em vez de estar ao lado de William enquanto escoltavam o caixão, eles se mantiveram distantes durante todo o cortejo e cerimônia fúnebre. Eles só trocaram algumas palavras em público na saída da igreja, ao lado da esposa de William, Kate Middleton.

Kate, a diplomática

Uma fonte próxima à Família Ral garantiu ao The Mail on Sunday que Harry teria avisado os parentes do nascimento da segunda filha, Lilibet Diana, por meio de uma mensagem de texto enviada diretamente à sua cunhada, Kate Middleton. Ao enviar uma mensagem à cunhada, Harry dá lugar aos rumores de que sua relação com o irmão, o príncipe William, estaria abalada após as recentes declarações de Harry aos meios de comunicação.

Ainda de acordo com o The Mail on Sunday, Kate sempre foi responsável por manter as coisas entre o Príncipe Harry e o Príncipe William civilizadas, mas isso se tornou mais evidente com a chegada de Lilibet. Uma fonte do palácio disse que o fato de enviar mensagens de texto para Kate em vez de William sobre o nascimento de Lili era a única maneira que Harry teve de “consolidar seu papel (o papel de Kate) como uma ponte entre ele e seu irmão”.

Kate e William juntos entregaram uma mensagem pública a Meghan e Harry após a chegada de Lilibet em seu Instagram oficial: “Estamos todos maravilhados com a feliz notícia da chegada do bebê Lili. Parabéns a Harry, Meghan e Archie”.