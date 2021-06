‘Abracadabra’ ganha sequência e novo filme deve ser lançado em 2022

Quem foi criança ou adolescente na década de 1990 certamente assistiu ‘Abracadabra’ e teve pesadelos com as irmãs Sanderson. Pois se prepare, porque elas estão de volta!

As irmãs Sanderson estão oficialmente de volta! Um clássico dos anos 1990, ‘Abracadabra’ marcou a geração de quem nasceu nos anos 1980 e 1990 e, a tão esperada sequência com as três bruxas mais hilárias do cinema, finalmente vai sair do papel.

Depois de intensos rumores, as atrizes Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker vão reprisar seus papéis como Winifred, Mary e Sarah Sanderson, o trio das bruxas de Salem. De acordo com o We Got This Covered, ‘Abracadabra 2’ deve ser lançado em outubro de 2022. ‘Abracadabra’ foi lançado pela Disney em 1993 e foi dirigido por Kenny Ortega, o mesmo diretor que, anos depois, iria dirigir ‘High School Music’ temporadas 2 e 3.

Até agora, ‘Abracadabra 2’ tem somente as protagonistas confirmadas. De acordo com o The Illuminerdi, a trama de baseia na mocinha “Becca”, uma aluna do ensino médio solitária e aspirante a bruxa que arranja outra vela da chama negra na loja de magia local, também conhecida como o antigo chalé dos Sanderson. Junto com a estranha colega de classe “Izzy”, Becca acidentalmente invoca as bruxas na noite de Halloween, levando ao caos em Salem.

Outros personagens na trama devem ser “Giles”, o dono da loja de magia, “Cassie”, uma garota popular e que pratica bullying contra Becca, e “Sam”, um colega de classe das meninas e um aspirante a mago que trabalha na loja de Giles e tem uma paixão em Becca. Há também “Luann”, a gentil e alegre madrasta de Becca que é descrita como “uma forasteira por direito próprio”.

FOTO: DIVULGAÇÃO MARVEL STUDIOS

[SPOILER] Novo trailer de ‘Viúva Negra’ explica a ausência dos Vingadores no filme

Marvel revela a ausência dos Vingadores no filme ‘Viúva Negra’ após fãs levantarem dúvidas sobre a coerência da linha temporal. Entenda.

POR : CAMILLA VIEGAS

Novo trailer divulgado explica a razão pela qual os Vingadores não estão presentes no filme que mostra as origens de Natasha Romanoff. ‘Viúva Negra’ estreia nos cinemas e no Disney Plus em 9 de julho.

Novo trailer divulgado explica a razão pela qual os Vingadores não estão presentes no filme que mostra as origens de Natasha Romanoff. 'Viúva Negra' estreia nos cinemas e no Disney Plus em 9 de julho.

'Viúva Negra' estreia em 9 de julho e os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) estão ansiosos para ver Natasha Romanoff antes de entrar para o time dos Vingadores. A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se uma agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

No último trailer, divulgado no domingo, 13 de junho, a Marvel faz uma referência direta aos Vingadores. Confira.

O longa se passa entre os longas ‘Capitão América: Guerra Civil’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’. O longa pode ser a despedida da heroína dos cinemas, já que em ‘Vingadores: Ultimato’, ela morre. Mas a história promete responder alguns segredos de Natasha, tais como suas origens, como entrou no serviço.

E o elenco original?

Thora Birch, a atriz que interpreta a menininha Dani Dennison, levantou um rumor de que estaria em ‘Abracadabra 2’. Ela postou no Twitter: “2022 será maravilhoso!”.

2022 will be “Mah-velous! “. pic.twitter.com/OpOFXaGUbK — Thora Birch (@1107miss) May 14, 2021

Mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente. Porém, de acordo com o The Illuminerdi a atriz estaria se preparando para retornar ao seu papel original na sequência. Agora, ela adulta, estaria no cargo de diretora da escola da cidade e a única que sabe tudo o que passou na trama do primeiro filme.