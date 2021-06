A 4ª temporada do drama médico The Good Doctor terminou recentemente nos Estados Unidos. A Season foi ao ar em duas partes e revelou a saída de Antonia Thomas da série como Dra. Claire Browne.

Certamente, o enredo da quarta temporada não foi muito encorajador para os fãs, como detalhado recentemente pelo site Vader.news.

Tudo começou no início de outubro do ano passado, mostrando a realidade atual de que os heróis dos hospitais vivem no mundo inteiro.

Durante os episódios finais, foi mostrada como a perda do bebê abalou os personagens Dr. Shaun Murphy e Lea Dilallo. Um golpe duro e inesperado que também afetou os fãs do drama.

Como detalhado, duas semanas se passaram desde o final da quarta temporada da série, e muitos já se perguntam quando a quinta temporada será lançada.

Como sabemos, a produção da 4ª temporada de The Good Doctor foi afetada pelas restrições causadas pela pandemia.

Para a 5ª temporada, o que se sabe é que os roteiros dos próximos episódios ainda não foram finalizados. Nesse caso, devido ao status regulatório de Vancouver, é provável que o roteiro esteja sujeito a alterações.

The Good Doctor: quando o drama médico de Shaun Murphy retornará com a 5ª temporada

No entanto, ainda de acordo com as informações do site Vader.news, o lançamento da quinta temporada deve ocorrer no final do mês de setembro ou no início de outubro deste ano.

No Brasil, ainda está disponível oficialmente apenas a primeira parte da quarta temporada. Ou seja, a quinta temporada também deve chegar em um período diferente.

