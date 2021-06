Príncipe Charles “deixou claro” que não se encontrará com Harry, segundo fonte próxima

O príncipe Harry deve comparecer à cerimônia que marca a data de nascimento da mãe, princesa Diana, e estará ao lado do irmão William. Porém, o pai deles, príncipe Charles não verá Harry.

Uma fonte próxima ao The Sun revelou que o príncipe Charles não estará presente para a cerimônia que celebra a data de aniversário de Lady Di. Em 1 de julho será inaugurada uma estátua em homenagem à princesa do povo, como ficou conhecida, nos jardins do Palácio de Kensington. O cerimonial espera que os filhos da princesa Diana estejam presentes.

O príncipe Harry deve chegar ao Reino Unido para a cerimônia e, uma fonte próxima ao The Sun disse que o príncipe Charles não tem planos de ver seu filho quando ele retornar à Inglaterra. “Charles vai deixar os meninos com isso. Harry precisará ficar em quarentena por pelo menos cinco dias quando chegar à Inglaterra, provavelmente em Frogmore Cottage em Windsor. Charles deixou bem claro que não estará por perto, porque ele está indo para a Escócia. Não há um encontro planejado entre os três”, disse a fonte.

Outra fonte disse ao The Sun que “os meninos estarão juntos em respeito à mãe”, mas eles estão fazendo discursos separados. “Não houve nenhum bate-papo pessoal ou conversa adequada, apenas uma troca muito breve e mínima de mensagens de texto”, disse a fonte sobre Harry e William. “O relacionamento ainda está muito tenso e não há sinais de que haverá qualquer tipo de união em breve”, finalizou a fonte.

Anteriormente, outra fonte do jornal afirmou que os discursos separados de William e Harry na inauguração geraram “preocupação” de que sua linguagem corporal pode fazer parecer que eles não estão representando uma “família unida”.

Harry em quarentena

De acordo com o The Intercept, Harry passará por controles sanitários ao chegar no Reino Unido. Sob as atuais restrições de viagem relativas à pandemia do coronavírus, os Estados Unidos estão na lista âmbar do Reino Unido, o que significa que qualquer pessoa que chegue deste país deve ficar em quarentena por 10 dias e fazer dois testes obrigatórios de Covid-19 no Reino Unido.

Há também a opção de fazer um terceiro teste a partir do quinto dia de quarentena no programa “Test to Release” (em tradução livre: “Teste para liberação”). Se o resultado for negativo, o teste permite ao viajante terminar a quarentena mais cedo. Com esta opção, príncipe Harry poderia participar com segurança dos eventos que marcam a data de aniversário de Lady Di.

De acordo com a Hello Magazine, Meghan Markle, não estará presente na cerimônia. Sem citar fontes, a correspondente real Diane Shipley deu um palpite: “Meghan não estará na cerimônia porque sua filha recém-nascida, Lilibet Diana, não terá nem um mês de vida”.