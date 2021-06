Marvel revela sexualidade de Loki no mês do orgulho LGBTQIA+

O terceiro episódio da série revelou o que não era novidade nas HQs da Marvel: Loki é bissexual. Este artigo contem spoilers.



A série ‘Loki’ é a mais nova produção da Marvel e estreou dia 9 de junho no catálogo da Disney Plus. A trama se passa após o filme ‘Vingadores: Ultimato’ de 2019. Parecia que Loki não havia sobrevivido ao ataque de Thanos, porém, graças à viagem no tempo dos Vingadores, Loki retorna.

Com um episódio sendo lançado a cada semana, o terceiro episódio da série confirmou o que há muito tempo já tinha sido visto nos HQs: Loki é um personagem bissexual e, de analisarmos de forma mais atenta, pansexual.

Pansexual é explicado no dicionário como o termo usado para designer uma “pessoa que sente atração por alguém ou mantém relações sexuais com indivíduos de todos os sexos”. O Manual de Comunicação LGBTI+ da Aliança Nacional LGBTI e Rede GayLatino, a descrição de pessoas pansexuais tem a ver com aquelas que “podem desenvolver atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou sexo biológico”.

Na série, após roubar o Cubo Cósmico, ou Tesserato, Loki foi aprisionado por uma organização secreta envolvida com o multiverso, a TVA. Em português, é conhecida como Autoridade da Variação do Tempo. Trata-se de uma agência interdimensional que foi projetada para manter os limites entre realidades alternativas, muito útil indo sempre que algo ou alguém ameaça uma linha temporal.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto contém spoilers.

No terceiro episódio de ‘Loki’, uma informação é revelada. Durante uma conversa de Loki com uma “variante” sua chamada Sylvie, interpretada por Sophia Di Martino, a discussão se transforma em amor. Sylvie diz que ela está em “um relacionamento sério e de longa distância com um mensageiro” enquanto ela desliza no tempo e em apocalipses para evitar ser detectada pela TVA. Então ela pergunta a Loki se ele tem uma amante.

“Você é um príncipe”, diz ela. “Deve ter sido muitas princesas”. Então, com um salto as sobrancelhas astuciosas: “Ou talvez, outro príncipe”. Depois de um segundo, Loki diz: “Um pouco dos dois, suspeito que seja igual a você”.

Eles fazem um breve momento de silêncio e, depois, eles colocam em prática o plano de Loki e de Sylvie para escapar do planeta condenado de Lamentis 1.

Um detalhe importante é que o episódio foi divulgado durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+ e, claro, que isso não passou despercebido pela Marvel que, através da revelação, reconheceu a importância dos fãs LGBTQIA +.