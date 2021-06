[HORROR] Disney escala Scarlett Johansson para ‘Tower of Terror’

Prestes a estrear nos cinemas e na Disney Plus na pele da vingadora Viúva Negra, Scarlett Johansson foi escalada para produzir e estrelar um filme de terror para a Disney. ‘Tower of Terror’, ainda sem título em português, é baseado em uma das atrações mais populares dos parques da Disney. A informação foi divulgada com exclusividade pelo Collider.

Scarlett vai produzir o longa através de sua empresa, These Pictures, ao lado de Jonathan Lia. Embora ainda não haja nenhum diretor formalmente contratado, o Collider divulgou que espera-se um diretor reconhecido, já que o longa trará Scarlet, duas vezes indicada ao Oscar por seu trabalho em ‘História de um Casamento’ (2019) e ‘Jojo Rabbit’ (2019).

O diretor de ‘Toy Story 4’ e roteirista de ‘Inside Out’, Josh Cooley, já está escrevendo o roteiro de ‘Tower of Terror’. Segundo o Collider, representantes da Disney e de Scarlett Johansson ainda não comentaram.

Sobre ‘Viúva Negra’

‘Viúva Negra’ estreia em 9 de julho e os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) estão ansiosos para ver Natasha Romanoff antes de entrar para o time dos Vingadores. A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se uma agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

O longa se passa entre os longas ‘Capitão América: Guerra Civil’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’. O longa pode ser a despedida da heroína dos cinemas, já que em ‘Vingadores: Ultimato’, ela morre. Mas a história promete responder alguns segredos de Natasha, tais como suas origens, como entrou no serviço.

O fato é que ‘Viúva Negra’ se encaixa perfeitamente na linha do tempo do MCU, mesmo estando entre os dois longas dos Vingadores. O filme de Natasha Romanoff se passa exatamente quando os heróis mais poderosos da Terra foram “cada um para o seu lado” após o conflito entre o Homem de Ferro e o Capitão América, em ‘Capitão América: Guerra Civil’.

Com isso, Nat foi capaz de cuidar de seus assuntos pessoais, já que era uma época em que os Vingadores estavam extintos e ela não tinha responsabilidade para com eles. Além disso, uma vez que seu objetivo no filme Black Widow lida com seu passado antes de ela se tornar o agente de confiança de Nick Fury para S.H.I.E.L.D. e, eventualmente, uma Vingadora, faz sentido que ela queira lidar com isso sozinha.