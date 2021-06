Britney Spears é a personalidade mais buscada no Google no Brasil

A cantora Britney Spears foi a personalidade mais buscada no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Google Trends. As buscas pela artista saltaram 600% no País após a cantora americana participar de audiência nos Estados Unidos em que pede o fim de tutela controlada pelo pai Jamie Spears. “É meu desejo e sonho que isso termine”, disse a cantora em audiência. “Eu acho que essa tutela é abusiva. Eu acredito que não sou capaz de viver uma vida plena”, afirmou Britney.

A cantora depôs contra o pai nesta quarta-feira, 23, em processo que ocorre na Califórnia (EUA). Com o crescimento pela procura no Google, Britney ultrapassou personalidades brasileiras, ficando à frente de nomes como Anitta, Elba Ramalho e Juliette, que fizeram uma “live” direto de Campina Grande, na Paraíba.

A cantora americana despertou mais interesse da população da região Sul e Sudeste. Já Elba Ramalho e Juliette aparecem mais nas buscas no Nordeste, Norte e Centro-Oeste.



O termo “depoimento britney”, de acordo com dados divulgados pelo Google ao Estadão, saltou 1.300% nas últimas 24 horas, enquanto “free britney” cresceu 160% no período.