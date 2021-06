“Um processo avassalador de luto, crescimento e também de gratidão”, diz Meghan Markle sobre a pandemia

A duquesa de Sussex compartilhou, de forma sutil, como tem enfrentado a pandemia na companhia de seu marido, o príncipe Harry, filhos e cães. Ela escreveu o prefácio do relatório anual de uma das ONGs apoiadas por ela e por Harry.

Meghan Markle falou, de modo sutil, sobre a saída dela e do príncipe Harry da Família Real, em janeiro de 2020 e como tem sido sua vida desde então, levando em consideração a pandemia. A declaração por escrito foi feita no prefácio do documento de revisão anual da Fundação Mayhew, uma ONG que atua na defesa da causa animal e que recebe apoio financeiro de Meghan e Harry.

Meghan escreveu: “Quando reflito sobre 2020, sempre volto à importância da comunidade e da conexão. Podemos ter sido forçados a nos separar, mas encontramos novas maneiras de ser próximos e apoiar uns aos outros durante essa crise compartilhada. Para muitos de nós, isso ficou menos pesado com nossos animais de estimação ao nosso lado”.

A duquesa compartilhou também que a alegria e apoio a ajudou a superar o ano tumultuado por conta da pandemia da Covid-19, em sua própria casa e ao redor do mundo.

Patrona

Mesmo com a saída da Família Real, Meghan e Harry continuam apoiando a Fundação Mayhew, assim como também a Smart Works, uma ONG em atuação no Reino Unido que ajuda mulheres desempregadas e vulneráveis economicamente ​​a retornarem ao mercado de trabalho, fornecendo treinamento e roupas profissionais para entrevistas de emprego.

A Fundação Mayhew é uma área de interesse para Meghan Markle e o fato de a ONG trabalhar em prol da causa animal foi o que mais lhe chamou a atenção, já que é amante dos animais. Ela se tornou patrona da instituição de caridade em atuação no Reino Unido em janeiro de 2019. No texto, ela elogiou a ONG por fornecer “recursos de que as pessoas e os animais de estimação precisam para ficar juntos e perseverar nas adversidades”.

Descrevendo os eventos do ano passado, incluindo a pandemia global COVID, como “um processo avassalador de luto, crescimento e também de gratidão”, ela observou “o efeito terapêutico de ter um pet ao lado“.

Ela acrescentou: “À medida que construímos coletivamente o futuro, minha sincera esperança é que o façamos com apoio e apreço contínuos por organizações como a Mayhew, que continuam seu trabalho vital em dias de crise e calmaria. Seu compromisso com a causa do bem-estar animal é constante e seu efeito no bem-estar da nossa comunidade é evidente”.

The Duchess of Sussex meets @TheMayhew ex-resident Maggie (previously known as Truffle), with her new owner Emma. The Jack Russell puppy was rescued from a suspected puppy farm in October last year. pic.twitter.com/Am0g3VaR6g — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 16, 2019

Amante dos animais

A duquesa de Sussex tem uma longa trajetória em defesa do bem estar animal. Desde a adoção de seu primeiro cãozinho, Bogart, e depois de Guy, da raça beagle. Ela e Harry também adotaram um labrador preto em 2018, após o casamento.

Archie, filho do casal, também parece ter parecido com sua mãe: um protetor dos animais. Uma fonte disse à People no ano passado que Archie, agora com 2 anos, “é o melhor amigo de seus cães. Eles o fazem rir e são gentis com ele”.