Netflix escala Sophie Turner, de ‘Game of Thrones’, para ‘Strangers’

Sophie Turner, que ficou mundialmente conhecida após interpretar Sansa Stark na série da HBO ‘Game of Thrones, foi escalada para o próximo longa que mescla suspense e ironia da Netflix.

A Sansa Stark, de ‘Game of Thrones’, estará na nova produção da Netflix ‘Strangers’. A informação foi divulgada em primeira mão pelo Deadline e Sophie se une ao elenco que já tem como protagonista Camila Mendes, de ‘Riverdale’, e Maya Hawke, de ‘Stranger Things’.

O filme segue um encontro clandestino entre Drew e Eleanor que se unem para perseguir os valentões da cidade. Strangers é uma comédia de humor negro subvertida de Hitchock, com adolescentes como protagonistas. O longa tem roteiro de Jennifer Kaytin Robinson, mesma roteirista de ‘Thor: Amor e Trovão’, que tem estreia agendada para 2022, e Celeste Ballard.

Sophie Turner está com a agenda cheia, isso porque ela foi recentemente escalada para a série dramática limitada de Michael Peterson na HBO Max, ‘The Staircase’. Além disso, ela também faz parte do elenco de dublagem de ‘The Prince’, da HBO Max, como Princesa Charlotte, filha do Príncipe William e Kate Middleton.

Além de Sophie, outro nome confirmado do elenco é do ator britânico-indiano Rish Shah, o mesmo que conseguiu o papel de protagonista masculino da nova série da Marvel, a esperada ‘Sra. Marvel’.

‘Strangers’ é uma versão moderna de ‘Strangers On A Train at Cruel Intentions’ e é ambientada em um colégio de elite de Santa Barbara, nos Estados Unidos. “É definitivamente empolgante. Eu nunca teria imaginado que alguém, com minha experiência, recebesse essas oportunidades em uma plataforma global. É surreal”, disse Shah em uma entrevista ao Deadline.