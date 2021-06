Maquiadora de ‘Bridgerton’ revela segredos sobre o look de Phoebe Dynevor

Look natural é chave para look da Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Dynevor. Veja as dicas da maquiadora oficial da série Lynda Pearce.

Com as gravações da segunda temporada de ‘Bridgerton’ a todo vapor, a série original da Neflix continua roubando nossos corações no quesito pele. Como as atrizes conquistam aquela maquiagem natural em frente às câmeras? A responsável pela beleza das atrizes e atores é Lynda Pearce, que também é a chefe de produção dos penteados.

Ela disse, em entrevista à revista Bazaar britânica que a atriz Phoebe Dynevor, que vive Daphne Bridgerton na série, “é incrível em cuidar de sua pele, então eu a mandei para casa com máscaras iluminadoras”. Segundo ela, esses produtos são ótimos para conferir um brilho natural e melhoram a textura da pele quase que instantaneamente para receber a maquiagem.

Pele descansada

Lynda falou também que um dos desafios era deixar a pele das atrizes com aspecto de descansada, já que elas viajavam muito e acabavam dormindo mal entre as gravações. Sobre Phoebe, Lynda disse: “Ela também usava máscaras para os olhos, da marca Beauty Pro, diariamente para viajar para o trabalho e elas ficavam até que eu estivesse pronto para aplicar sua maquiagem. Ambos os produtos ajudaram a manter a aparência de sua pele como se ela tivesse dormido 12 horas, embora este não fosse o caso. Dica: mantenha sempre produtos como este na geladeira. O frescor é ótimo para reduzir o inchaço”.

Limpeza é fundamental

“O final do dia sempre foi nossa hora de garantir que realmente limpamos a pele”, disse Lynda Pearce. Ela revelou que, para remover a maquiagem de Phoebe Dynevor, ela usou a clássica água micelar Bioderma Sensibio, seguida por limpados facial e tônico.

Bochechas coradas=saúde

As bochechas coradas são um componente-chave do visual romântico de Daphne Bridgerton, e Lynda confiou em um blush em textura cremosa da @stilacosmetics. “É um dos meus blush em creme favoritos e nós o usamos na cor ‘Lillium'”. É um rubor de cor muito natural e perfeito para o tom de pele de Phoebe. A textura é tão sedosa! Pode ser construída para uma aparência mais pesada ou polida para uma aparência suave e natural, dependendo do acabamento que você deseja”, disse Lynda no Instagram.

Olhos suaves

A maquiagem dos olhos de Phoebe Dynevor em ‘Bridgerton’ é bem suave, quase não percebemos alguma sombra. Mas Lynda revela o segredo, que é uma sombra marrom discreta, quase do tom da pele da atriz. “Para finalizar, usamos @cliniqueuk Power Lash Mascara na cor chocolate amargo”.

Pele que respira

Outro ponto fundamental na make da Daphne Bridgerton é a pele com aspecto super natural, do tipo “não usei nada aqui”. Para isso, Lynda revela usar um primer e depois uma base com a formulação aquosa, bem fluida. Ela indica as marcas @olehenriksen para o primer e @olehenriksen para a base.

Para os detalhes, ela disse que usou um corretivo, também de textura suave, e, para finalizar, um pó translúcido também da Chanel. “Este produto é ótimo para tirar o brilho da pele, sem ficar com a aparência endurecida que às vezes fica com muito pó. Também permite que o orvalho natural da pele apareça”, finalizou.