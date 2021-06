Thiago Soares apresenta espetáculo autoral em SP

Após ter trilhado uma carreira de sucesso, como o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Thiago Soares decidiu dar um novo salto, agora como coreógrafo e artista independente. Único brasileiro ganhador da medalha de ouro do concurso do Teatro Bolshoi, protagonista nos principais palcos do planeta, Thiago conta nesta entrevista sobre o desejo de ter a sua voz e criar seus próprios espetáculos, no Brasil e no mundo.

Nos dias 26 e 27 de junho, será possível vê-lo dançando em “Trans Point – Art of fusion”, espetáculo gestado em meio à pandemia e apresentado no Teatro J Safra, em São Paulo, com 45% da capacidade de público. Confira os principais trechos da entrevista:

Em fevereiro de 2020 você fez uma grande festa de despedida do Royal Ballet de Londres, após 21 anos nessa companhia, uma das mais cobiçadas do mundo. Por que decidiu sair?

Eu já buscava uma transição, queria atuar como coreógrafo e ter um controle criativo da minha carreira. A experiência no Royal Ballet foi um aprendizado imenso, comecei em baixo e cheguei no topo. Tenho 40 anos e estou feliz de criar um centro de dança e um projeto com um talentoso time de jovens bailarinos aqui no Brasil.

Qual é o tema de ‘Trans Point’?

O barato de “Trans Point” é mostrar que, apesar desse mundo digital, robótico, espacial, o que faz a gente ter força para seguir é a memória do que a gente sente. No meu ponto de vista, estamos em busca de amor, troca, compaixão, amizade, tudo o que tem a ver com o que sentimos e guardamos na memória. A vida digital é muito bem-vinda, mas é uma realidade paralela. E o espetáculo também tem a ver com as minhas raízes, minha história.

Você começou dançando break aos 12 anos, um típico moleque da periferia carioca, e foi alçado para o balé clássico e daí para o mundo. Como a obra mostra essa trajetória?

Eu revisitei alguns dos meus acessos lá atrás, de capoeira, hip-hop, dança cubana. Junto com os bailarinos do grupo brinco com referências do passado. E com coisas que fazem sentido nesse momento de pandemia, como o fato de não poder se tocar, ainda que dentro de nós tudo o que a gente mais queira é abraçar alguém, beijar, fazer parte de um coletivo, seja uma festa, uma igreja, todas essas coisas que não podemos mais. “Trans Point” é também sobre essa restrição emocional que, de alguma forma, estamos tendo que aprender a lidar.

Você foi tema do documentário ‘Primeiro Bailarino’, da HBO, além de um novo longa-metragem da Globo Filmes. O que mais vem por aí?

Esse longa-metragem, um filme biográfico, está em processo de produção. A novidade é que acabei de assumir a direção artística do Ballet de Monterrey, no México. Além disso, em 2022 vou apresentar o espetáculo “Roots” em Portugal. Moro em Londres e no Rio, mas meu coração bate forte é por aqui. Apesar de a cultura estar em um lugar vulnerável no Brasil, poder exercer a arte e resistir é um privilégio, por isso compartilho com os bailarinos do estúdio essa experiência de troca e crescimento, para que eles sigam progredindo, e eu também. A gente tem que manter a esperança e se segurar no que é positivo.