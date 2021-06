Meghan Markle se prepara para “confronto brutal” com Palácio de Buckingham, segundo fonte próxima

Meghan Markle foi denunciada por um membro do staff da Coroa de que teria praticado assédio moral contra alguns funcionários que trabalhavam diretamente com ela em 2018. Entenda a polêmica.

O Daily Mirror divulgou na última terça-feira, 22, que uma fonte próxima à Meghan Markle garantiu que a duquesa de Sussex está se preparando para um “confronto brutal” com o Palácio de Buckingham com relação às denúncias de assédio moral que ela teria cometido contra alguns membros de sua equipe em 2019, quando ela e o príncipe Harry ainda eram membros da Coroa britânica.

Fontes próximas de Meghan sugeriram, com exclusividade ao Daily Mirror, que os dois lados estão caminhando para uma batalha judicial. Isso porque foi iniciado um inquérito independente para investigar as acusações.

Segundo o jornal, “pelo menos 10” ex-funcionários do palácio estão “fazendo fila” para auxiliar um inquérito independente criado após as reivindicações. Essa revisão das práticas profissionais está sendo feita por um escritório de advocacia independente desde março deste ano, quando as acusações contra a duquesa vieram à tona.

Uma fonte próxima à investigação disse ao Daily Mirror: “Tenho a sensação de que se trata de um confronto brutal com a duquesa de Sussex, já que é ela quem está contestando todas as alegações dos funcionários reais. O Palácio está levando cada uma das denúncias muito a sério e quer descobrir a verdade sobre o assunto e garantir que aqueles que se manifestam mereçam ser ouvidos”.

Com tudo começou

Em 3 de março, o jornal britânico The Times publicou um relatório em uma reportagem na qual assessores da realeza britânica confirmaram terem sido vítimas de assédio moral por parte de Meghan Markle em 2018. De acordo com o jornal, um dos assistentes pessoais mais próximos da Duquesa de Sussex teria feito uma denúncia de intimidação durante a sua estadia no Palácio de Kensington.

Este funcionário era Jason Knauf, que foi secretário de comunicações do Príncipe Harry e de Meghan Markle. Ele delatou um comportamento abusivo de Meghan em relação a ex-funcionários do palácio. Os episódios de assédio moral teriam sido relatados a Simon Case, secretário pessoal do Príncipe William, e à chefe de Recursos Humanos da Clarence House.

Em um email enviado por Jason Knauf, ele declara: “Parece que a Duquesa (Meghan Markle) sempre tem alguém na mira. Está assediando a Y e tratando de minar a sua própria segurança. Não paramos de receber informes de pessoas que foram testemunhas de atitudes inaceitáveis com relação a Y”. Na mesma mensagem, o ex-funcionário de Meghan se mostra “muito preocupado” pelo assédio a dois empregados, que haviam abandonado o palácio de Kensington, e pelo estresse laboral de outra ex-funcionária de Meghan, Samantha Cohen, que foi sua secretária pessoal.

Na época, Knauf disse ao The Times também que alegou por e-mail que “a Duquesa foi capaz de intimidar dois assistentes pessoais fora de casa no ano passado” e estava “tentando minar a confiança de um terceiro funcionário”.

De acordo com o The Times, o próprio Príncipe Harry teria se reunido com Knauf para pedir que não fosse adiante com o assunto. Ao ver que suas reclamações não tinham efeito, ele pediu demissão do posto que ocupava e foi realocado como CEO da Fundação Real do Duque e Duquesa de Cambridge.

Semanas após a denúncia, Knauf foi nomeado como diretor executivo da Fundação Real do Príncipe William e de Kate Middleton (The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge). No dia 12 de maio, ele pediu demissão e a fundação anunciou que o funcionário deixaria a instituição após uma “uma relocação internacional planejada” e que “exigiu sua decisão de se retirar”.