Luciano Szafir é internado com reinfecção por covid-19

O ator Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel, foi internado em um hospital no Rio de Janeiro por causa de uma reinfecção por covid-19.



Segundo a assessoria do ator, ele está bem “dentro do possível” e sua saturação “está ótima”. Ele está internado no Hospital Vitória Samaritano, na Barra da Tijuca, e se encontra isolado em um quarto.



Em fevereiro deste ano, o ator testou positivo pela primeira vez para covid. “O diagnóstico do meu exame para a Covid deu positivo, apesar de ter me cuidado o máximo que pude. Apesar das dores de cabeça e corpo, estou bem. Obrigado pelo apoio”, afirmou ele à Ana Maria Digital, na ocasião.

Na noite da última terça-feira, 22, estreou o reality show Os Szafirs, no canal E!. O programa acompanha a vida e o dia a dia da família de Beth Szafir, 67, de Luciano, 52, e da esposa do ator, Luhanna, 37.



Veja a nota oficial da assessoria:



A assessoria e o escritório de agenciamento do ator e apresentador Luciano Szafir anuncia a infecção do ator pela segunda vez, pela Covid 19. Dentro do possível ele está bem, está em um quarto isolado e a saturação está ótima. Vamos torcer que dê tudo certo! Ele está internado no Hospital Vitória Samaritano na Barra da Tijuca.