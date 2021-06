Príncipe Harry se prepara para voltar ao Reino Unido e reencontrar família

Harry se juntará ao seu irmão em uma cerimônia de inauguração da estátua de Lady Di, nos jardins do Palácio de Kensington. Ele deve viajar ainda nesta semana.

Após as polêmicas, troca de farpas e declarações bombásticas, a Família Real britânica vai viver um novo capítulo. No dia 1 de julho será comemorada a data de aniversário da Princesa Diana. Se estivesse viva, a mãe dos príncipes Harry e William completaria 60 anos. Para celebrar a data, os irmãos irão inaugurar uma estátua da mãe nos jardins do Palácio de Kensington, em Londres.

O príncipe Harry, que mora nos Estados Unidos com a esposa Meghan Markle e filhos desde 2020, vai retornar ao Reino Unido pela primeira vez após o funeral do avô, o Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth, ocorrido em 17 de abril. A informação foi divulgada pelo The Independent.

Sob as atuais restrições de viagem relativas à pandemia do coronavírus, os Estados Unidos estão na lista âmbar do Reino Unido, o que significa que qualquer pessoa que chegue deste país deve ficar em quarentena por 10 dias e fazer dois testes obrigatórios de Covid-19 no Reino Unido. Há também a opção de fazer um terceiro teste a partir do quinto dia de quarentena no programa “Test to Release” (em tradução livre: “Teste para liberação”). Se o resultado for negativo, o teste permite ao viajante terminar a quarentena mais cedo.

Com essa opção, príncipe Harry poderia participar com segurança dos eventos que marcam a data de aniversário de Lady Di.

Tudo indica que Meghan Markle não estará presente

De acordo com a Hello Magazine, Meghan Markle, não estará presente na cerimônia. Sem citar fontes, a correspondente real Diane Shipley deu um palpite: “Meghan não estará na cerimônia porque sua filha recém-nascida, Lilibet Diana, não terá nem um mês de vida”.

Lilibet Diana nasceu no dia 4 de junho, em Santa Bárbara, no estado da Califórnia. Através de um comunicado, Meghan e Harry tornaram público o nascimento do segundo filho do casal, eles já têm Archie, que em maio completou dois anos: “É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo. Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales. Lili é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial como uma família”.

A estátua

Os príncipes Harry e William encomendaram a estátua em 2017, no 20º aniversário da morte de sua mãe. Na época, os irmãos disseram que “reconheceriam seu impacto positivo no Reino Unido e em todo o mundo”.



O comunicado oficial foi enviado à imprensa diretamente do setor de comunicações do Palácio de Kensington e dizia: “A estátua será instalada no Sunken Garden do Palácio de Kensington em 1º de julho de 2021, marcando o 60º aniversário da princesa. Os príncipes esperam que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre a vida de sua mãe e seu legado”.

“Já se passaram vinte anos desde a morte de nossa mãe e é o momento certo para reconhecer seu impacto positivo no Reino Unido e em todo o mundo com uma estátua permanente. Nossa mãe tocou tantas vidas. Esperamos que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre sua vida e seu legado”, informou o comunicado em nome dos príncipes Harry e William.

A estátua está sendo feita pelo escultor Rank-Broadley, o mesmo que desenhou a imagem da Rainha que é usada em moedas no Reino Unido.

No entanto, é improvável que Harry se encontre com seu pai, o príncipe Charles, que estará em uma visita planejada à Escócia. Uma fonte disse ao The Sun: “Charles deixará os meninos com isso. Harry precisará ficar em quarentena por pelo menos cinco dias quando chegar à Inglaterra, provavelmente no Frogmore Cottage em Windsor. Charles deixou bem claro que não estará por perto além disso porque está indo para a Escócia”, afirmou a fonte não identificada.