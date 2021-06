Conheça a atriz que vai ser a Branca de Neve em novo live-action da Disney

Rachel Zegler se destacou após seu trabalho em uma série de Steven Spielberg. Segundo fontes, seus talentos como cantora encantaram os chefões da Disney. Conheça a atriz que será a próxima Branca de Neve nos cinemas.

A atriz estadunidense de 20 anos Rachel Zegler foi confirmada como a próxima Branca de Neve do cinema. A informação foi divulgada com exclusividade pela Deadline. Segundo fontes, a atriz foi confirmada pela Disney para viver a princesa mais conhecida dos contos de fadas em live-action que está sendo preparado pelo estúdio.

O longa será dirigido por Marc Webb (‘Homem-Aranha’ e ‘O Espetacular Homem-Aranha’) e a produção é de Marc Platt (de ‘La La Land’ e ‘Os Sete de Chicago’). O filme tem previsão para início das filmagens em 2022.

Segundo as fontes da Deadline, o diretor Marc Webb disse: “As extraordinárias habilidades vocais de Rachel são apenas o começo de seus dons. Sua força, inteligência e otimismo se tornarão parte integrante da redescoberta da alegria neste clássico conto de fadas da Disney”.

Rachel Zegler nasceu em Nova Jersey, sua mãe é colombiana e seu pai é descendente de poloneses. Na escola, ela se destacou por ter participado de vários musicais e peças escolares e, em 2018, foi cotada por Steven Spielberg para seu musical dramático ‘West Side Story’. Ela tem um canal no YouTube com mais de 203 mil inscritos onde posta músicas compostas por ela e covers. Veja seu último lançamento.

O original

O desenho animado original ‘Branca de Neve e os Sete Anões’ foi lançado em 1938 e foi baseado no conto de fadas dos Irmãos Grimm. Foi o primeiro filme de animação da Disney e se tornou um grande sucesso de todos os tempos. Os críticos estão especulando que o filme em live-action vai expandir o universo de Branca de Neve, não sendo uma cópia da história original.

Sobre o processo de seleção de elenco, o diretor Webb e os executivos da Disney buscaram talentos por vários meses para os papéis do live-action, isso porque o peso de criar algo tão grande como o primeiro grande sucesso da Disney está sob seus ombros. Segundo as informações do Deadline, as audições de Rachel Zegler impressionaram a todos da equipe fontes garantiram que foi a filmagem de ‘West Side Story’, seu trabalho com Steven Spielberg, que surpreendeu os chefões da Disney.

E Kirsten Stewart?

A eterna Bella, de ‘Crepúsculo’, a atriz Kristen Stewart foi cotada para viver Branca de Neve novamente nos cinemas. A informação foi divulgada em abril pela Giant Freakin Robot e, segundo relataram suas fontes, a atriz manteve negociações com a Disney para viver a princesa dos contos de fadas em novo live-action do estúdio.

Kristen já viveu Branca de Neve em ‘Branca de Neve e o Caçador’, de 2012. O filme, que também tinha a presença de Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, e de Charlize Theron, teve um fim prematuro. O rumor de que Kristen e o diretor Rupert Sanders teriam tido um affair foi suficiente para afastar as possibilidades de continuação da trama.

O rumor foi confirmado meses depois pela própria atriz, em uma entrevista em 2019 para o apresentador e locutor de rádio Howard Stern. Ela disse que seu relacionamento com o diretor “não era inocente”, mas chamou a reação da mídia e dos fãs de “absurda”.

Em 2012, Stewart, tinha 22 anos e Sanders tinha 41. Eles foram fotografados se beijando e Rupert era casado com a atriz Liberty Ross. Já Kristen estava namorando seu par romântico na franquia ‘Crepúsculo’, Robert Pattinson. A dupla se conheceu no set durante as filmagens e, depois que o caso chegou às manchetes.