Chris Brown será investigado novamente por agressão e mulher o acusa de bater sua cabeça com tanta força que arrancou sua extensão de cabelo

Chris Brown, músico e ex-namorado da cantora Rihanna, foi acusado novamente de agredir uma mulher durante uma discussão em sua casa em Los Angeles, segundo o TMZ.

A violência aconteceu na sexta-feira, 18 de junho, e a polícia teria sido chamada pela própria vítima. A mulher afirmou que o artista bateu com em sua cabeça com força suficiente para desprender uma extensão do seu cabelo e ferir o couro cabeludo.

Até agora não se sabe se Brown enfrentará alguma acusação e ele também não falou nas redes sobre isso ou enviou pronunciamentos para a imprensa.

Chris Brown's Suspect in Battery Probe, Woman Claims He Smacked Weave Off https://t.co/fm4MR03ziU — TMZ (@TMZ) June 22, 2021

O cantor já teve outros casos de agressão a outras parceiras. Em 2009, ele chegou a ser preso por agredir fisicamente a cantora Rihanna e confessou agressão.

Dois anos depois de completar sua condicional, ele recebeu uma ordem de restrição para se manter longe da modelo e atriz Karrueche Tran.

Em 2018, ele foi novamente acusado de participar de uma orgia movida a drogas em sua mansão em Los Angeles, onde uma mulher foi abusada sexualmente por dois homens.