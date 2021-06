‘The Flash’: Batman, Supergirl e Mulher Maravilha. Veja as novas fotos do set!

Com estreia prevista para 2022, as gravações de ‘The Flash’ estão a todo vapor em Londres e nós trouxemos os últimos cliques do set. Confira!

Sabemos que ‘The Flash’ está em sua fase de filmagens em Londres e fotos não param de ser divulgadas através das redes sociais. O filme de um dos heróis mais jovens do DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) deve chegar aos cinemas em 2022 com a presença de Michael Keaton e Ben Affleck, como Bruce Wayne, além de Sasha Calle, como a Supergirl.

O ator estadunidense de 28 anos Ezra Miller retornará ao seu papel de Barry Allen, o Flash, que fez suas últimas aparições nos filmes ‘Batman V Superman: A Origem da Justiça’ (2016), ‘Liga da Justiça’ (2017) e ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ (2021).



Uma cena, filmada em Londres, deixou muitos fãs especulando sobre a sinopse do filme. Nas fotos divulgadas no Twitter, é possível ver os atores Michael Keaton, no papel de Batman, Sasha Calle, como Supergirl.

Ezra Miller and kiersey clemons both on set today In London filming the new Flash Movie!

Was awesome to see In person #TheFlashMovie

(Image of DC World)

De acordo com o Den of Geek: “Embora a localização sombria de Londres faça com que pareça Gotham City, outras fotos do cenário deixam claro que esta é a casa do Flash em Central City”.

Michael Keaton será Bruce Wayne

A cena flagrada por fãs mostra os personagens Barry Allen e Bruce Weyne no que parece ser a escadaria de um tribunal dando entrevista a repórteres. O que nos fornece uma dica se esta é a cena na qual Barry finalmente vai fornecer informações à Justiça sobre a inocência de seu pai, que está preso. Vimos nos filmes ‘Liga da Justiça’ (2017) e ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ (2021) que o Flash está obcecado por inocentar o pai presidiário.

O fato é que o Weyne de Keaton, que primeiramente vimos no filme ‘Batman’ (1989) traz indiscutivelmente uma certa nostalgia aos fãs do DCEU. Depois, o ator viveu o papel do homem morcego em ‘Batman: O Retorno’ (1992).

Sasha Calle como Supergirl

Talvez essa seja a maior das revelações de ‘The Flash’: a presença da Supergirl. Em 18 de junho, o diretor Andy Muschietti deu aos fãs uma “palhinha” do traje da Supergirl, que será interpretada pela atriz Sasha Calle. Veja o post abaixo.

Embora ele não tenha dado muita informação no post sobre a super-heroína, ele marcou o perfil do filme no Instagram na legenda. O post foi o motivo de vários comentários de fãs, inclusive fãs famosos, como o diretor de ‘Esquadrão Suicida’, James Gunn, que comentou com emojis o post do colega.

Veremos Gal Gadot?

Apesar da linha do tempo na qual está inserida ‘The Flash’ ter causado dúvidas sobre a presença de Gadot novamente no papel de Mulher Maravilha, um post nas redes sociais levantou a hipótese de que ela pode estar sim incluída no elenco. Isso porque a foto mostra a Mulher Maravilha de Gadot em uma publicidade adesivada em um ônibus.

Foto: Reprodução Instagram

O que faz com que a hipótese, levantada por alguns fãs de que Gadot sairia da DC caísse por terra. Ela continua firme e forte por lá. Porém não sabemos se ela realmente aparecerá em ‘The Flash’, nada foi confirmado ainda.

‘The Flash’ é uma adaptação de Ponto de Ignição, uma clássica HQ do herói na DC Comics.