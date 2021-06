Obras do Museu do Ipiranga podem ser vistas em mirante

Fechado em agosto de 2013 para uma grandiosa obra de restauração e ampliação de seu Edifício-Monumento, o Museu do Ipiranga tem previsão de reinauguração marcada para setembro de 2022 e, para matar a saudade do complexo, que faz parte da memória de moradores da região e de estudantes paulistanos de todas as gerações, o instituto abre gratuitamente no sábado (26) o Observatório da Obra. As visitações, que seguem os protocolos de distanciamento, serão via agendamento, que começa a partir desta quinta-feira (24) em http://bit.ly/Visita-Observatorio. O acesso será pelo portão da Rua Xavier de Almeida, entre as 9h e as 18h.

Instalado no mezanino do Parque da Independência, o Observatório é um pavilhão de dois andares e 60m², aberto para o canteiro de obras e uma área com materiais que contam a trajetória da restauração e os principais pontos das restaurações até o momento. No primeiro andar, coberto, telas exibem a série “Diário da Obra”, dividida em seis episódios.

Do mirante, os visitantes têm uma visão privilegiada de toda a frente do canteiro de obras, que já dá as primeiras noções das mudanças já feitas no Parque da Independência e nos jardins do entorno do edifício histórico.

Doações de alimentos

Quem for visitar o Observatório na estreia também pode ajudar a população com fome. O Museu do Ipiranga, o Sesc São Paulo e o Senac vão manter entre as 9h e as 17h do sábado, o Drive-Thru Solidário para coleta de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, leite em pó e enlatados, além de outros itens comuns à cesta básica.

A tenda do programa Mesa Brasil vai coletar as doações em frente à entrada para o Jardim do Museu, na Rua dos Patriotas, 100. Não esqueça de usar a sua máscara na hora de entregar os alimentos. Quem perder o Drive-Thru, pode entregar nas unidades do Sesc São Paulo e Senac.

Erramos: Na versão desta matéria publicada em Metronatela.com.br, escrevemos que as doações de alimentos poderiam ser feitas no museu também em outros dias além de sábado. Mas a ação Drive-Thru Solidário será feita exclusivamente no dia 26/6.