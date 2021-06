Marvel, James Bond e ‘Bridgerton’. Conheça ‘The Gray Man’, o filme mais caro da Netflix

‘The Gray Man’ é baseado no livro homônimo e deve custar à Netflix o equivalente a R$ 1 bilhão de reais.

‘The Gray Man’ está em fase de filmagens desde março e promete ser o filme mais ambicioso (pelo menos até agora) da Netflix. O longa é baseado no romance homônimo de Mark Greaney, publicado em 2009. No livro, somos apresentados pela primeira vez ao “homem cinzento”, o assassino freelance e ex-agente da CIA, Court Gentry.

O longa é dirigido pelos menos diretores de ‘Vingadores: Ultimato’, Anthony e Joe Russo, que trouxeram ninguém mais, ninguém menos que Chris Evans, nosso eterno Capitão América. Evans vai estrelar com Ryan Gosling no thriller de ação que, de acordo com o Digital Spy, tem um orçamento de mais de US$ 200 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão de reais). Quem assina o roteiro é a equipe formada por Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

As gravações estão a todo vapor e, prova disso é que Chris Evans se lesionou durante as filmagens. Ele dividiu com seus seguidores no Instagram as lesões e escreveu: “É como observar as folhas mudando no outono, mas condensadas em uma tarde dolorosa. (Tive uma pequena briga com o “homem cinzento”)”.

Além de Chris Evans e Ryan Gosling, ‘The Gray Man’ traz Regé-Jean Page, o Duque de Hastings de ‘Bridgerton’. “A coisa mais estranha sobre trabalhar em um set dos irmãos Russo é que os padrões são tão absurdamente altos para todos e em todos os departamentos. Eles ficam tipo, ‘Esta é uma coisa incrivelmente difícil de fazer; faça isso.’ E então eles esperam que você seja capaz de fazer isso, porque eles não contratam pessoas que não podem”, disse Page sobre seu trabalho no filme.

Quando será a estreia

A Netflix ainda não confirmou uma data de lançamento para The Gray Man, mas parece improvável que ele chegue ao serviço de streaming ainda em 2021. Isso porque, como a maioria das produções, as filmagens foram atrasadas por conta da pandemia da Covid-19 e só começaram em março deste ano em Los Angeles. Além disso, os diretores (Anthony e Joe Russo) já declararam, em situações anteriores, que também pretendem filmar na Europa.

“Este é um grande thriller de espionagem global. Sua intenção é atingir vários locais diferentes e ainda vamos filmar nesses locais. Estamos animados com isso porque é muito importante para a narrativa que nós visite esses locais diferentes”, disse Joe Russo em dezembro de 2020 na CCXP.

Tudo indica que a etapa europeia de filmagens deve começar em junho de 2021, em Praga, na República Tcheca. Depois, atores e equipe desembarcam na França, no Château de Chantilly, um luxuoso castelo do século 19 próximo à Paris.

A imprensa especializada tem especulado que ‘The Gray Man’ deve estrear em 2022. Normalmente, a Netflix anuncia as maiores estreias do ano em questão nos meses de abril ou maio, então, espera-se que a gigante do streaming anuncie nessa época a data de lançamento do longa.