‘Jurassic World’: Domínio’ lança trailer e promete ser um retorno ao passado para os fãs da franquia

Finalmente, a espera acabou para os fãs de uma das franquias mais potentes de todos os tempos no cinema. ‘Jurassic World: Domínio’ tem estreia agendada para junho de 2022.

O quinto filme do universo jurássico criado por Steven Spielberg teve sua estreia mundial atrasada por conta da pandemia. ‘Jurassic World’: Domínio’ deve estrear nos cinemas em junho de 2022. Este é o terceiro filme da franquia atual, originada no filme ‘Jurassic Park’, de 1993. Veja trailer divulgado.

Quem nasceu na década de 80 vai lembrar de um dos filmes que mais marcaram o imaginário de crianças e adolescentes da época. ‘Jurassic Park’ estreou em 1993 e foi o primeiro filme que deu origem à franquia de cinco filmes nas décadas seguintes: ‘Jurassic Park: O mundo perdido’ (1997), ‘Jurassic Park III’ (2001), ‘Jurassic World: O mundo dos dinossauros’ (2015), ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’(2018) e ‘Jurassic World: Domínio’, sendo este último com previsão de lançamento para 10 de junho de 2022.

No elenco, o novo filme trará as estrelas dos filmes anteriores como Laura Dern (Dr. Ellie Sattler), Sam Neill (Dr. Alan Grant) e Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm), além dos atores dos filmes a partir de 2015, Chris Pratt (Owen Grady) e Bryce Dallas Howard (Claire Dearing).

Nostalgia

O trio formado por Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum deixaram uma marca no cinema mundial, participando de um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. Depois de todos estes anos, os três se unem novamente no filme de uma das franquias mais famosas.

Em entrevista ao Insider, o ator Jeff Goldblum, que interpretou o Dr. Ian Malcolm, disse que se reencontrou com os antigos colegas de equipe: “Quando me reencontrei com Laura e Sam, a primeira coisa que filmamos… ‘Como posso contar isso sem dar spoilers?’ Bom, passamos o dia todo em um espaço fechado, desconfortável e muito apertado”.

Em setembro de 2020, Jeff e Sam divulgaram um vídeo no Twitter cantando juntos a canção “I Remember You” no set de ‘Jurassic World: Domínio’.

Laura Dern comentou em maio de 2021 à People sobre como foi se reunir com os antigos colegas de elenco: “Posso dizer que foi incrível estarmos juntos novamente. Foi uma coisa incrível me juntar aos membros do meu elenco original e percorrer a linha da memória, daquela experiência no início de uma franquia por todo o curso desses filmes, junto com todos os membros do elenco chave que têm trabalhado nesses filmes, também com Colin Trevorrow e Steven Spielberg, que são como uma família para mim”.

“Nós nos divertimos muito lembrando o que amamos na história original. Queremos manter e proteger nossos personagens originais.Então, tem sido incrível! E espero que todos no próximo verão, junho de 2022, estejam prontos para se divertir”, completa a atriz.

O teaser não oferece muita informação, mas os rumores indicam que teremos uma nova desafiante confronto entre o T-Rex e o Giganotosaurus, apresentado nos últimos filmes da franquia.