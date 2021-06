“O mistério ainda está aí”, diz Georgina Amorós, a Cayetana de ‘Elite’, sobre a nova temporada

Com a estreia da quarta temporada na Netflix, a série espanhola traz novos personagens e mais mistério.

Mais uma temporada espera os fãs de ‘Elite’ na Netflix. Os episódios da quarta temporada estreiam neste 18 de junho e muitos fãs já estão dividindo as suas opiniões nas redes sociais. A trama da nova temporada está cheia de segredos e promete ser totalmente diferente em relação às edições anteriores.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto contém spoilers

Ao final da terceira temporada vimos como Guzmán, Samuel, Rebeka, Ander e Omar se preparando para iniciar o curso em Las Encinas, enquanto Cayetana também aparecia na escola, mas agora trabalhando como faxineira ajudando sua mãe.

A atriz Georgina Amorós, que vive Cayetana, disse em entrevista ao AR13: “Há muitos personagens novos, mas ao mesmo tempo ainda é muito Elite, acho que o componente ainda está aí, o mistério ainda está aí. Os novos enredos são super poderosos, também, é algo que eu acho que era necessário renovar e não ficar preso em algo que já havia sido discutido.Uma terceira temporada foi necessária, fechando todo o círculo da Marina, do Pólo, de todas essas mortes, para poder começar do zero e ver que outros problemas poderíamos resolver para não ficar na mesma coisa”.

A quarta temporada da série vai mesclar rostos conhecidos da série como Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Aron Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas e Georgina Amorós com novos personagens vividos pelos atores Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch ou Diego Martin.

O ator estreante na série Pol Granch, que interpretará Phillipe, disse: “Tenho uma gratidão eterna por ‘Elite’, porque é algo que não esperava. Lembro-me de anos atrás que estava conversando sobre isso com a minha equipe e eles me disseram: ‘Você consegue se imaginar no Elite? ‘ E de repente estou aqui dando uma entrevista. É tudo surreal”.