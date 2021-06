Novo ‘Ratchet & Clank’ vai a outra dimensão em um pulo

Processador gráfico potente, memória RAM em abundância e armazenamento SSD super veloz. Esses termos complicados ajudam a descrever os novos consoles, mas de nada valem sem jogos a altura para aproveitar ao máximo suas vantagens.

Este é o papel de “Ratchet & Clank: Rift Apart” (Insomniac, R$ 300) lançado exclusivamente no PlayStation 5. Pois é, nada de versão para a geração anterior – e nem seria possível, visto como o título explora ao máximo os modernos recursos do atual console da Sony.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A franquia, que começou em 2002 no saudoso PlayStation 2, mistura ação, plataforma e tiro em terceira pessoa. Nela, o jogador controla o simpático e destemido Ratchet, acompanhado de seu companheiro robô Clank, em animação que poderia ter saído diretamente de um filme da Pixar ou da Dreamworks.

A trama começa com a dupla sendo celebrada por seus atos heroicos, até que um ataque inesperado do Doutor Nefarious leva à destruição de uma importante máquina e separação dos protagonistas.

Tudo é apresentado com cenários extremamente detalhados e uma impressionante transição entre dimensões e posições nos vastos planetas – aqui, telas de carregamento são coisa do passado.

Disponível apenas no PlayStation 5, “Rift Apart” ainda aproveita as vantagens do controle Dualsense, com vibrações e gatilhos adaptáveis que dão maior imersão ao jogador. Aos brasileiros, é possível aproveitar a experiência com dublagem ou legendas em português.

O lançamento agrega à Sony e sua boa fama de exclusivos, mas o ritmo lento de produção de jogos e consoles (agravado pela pandemia) segue um desafio para consolidar a marca no topo da nova geração. Mesmo assim, se houver verdade no clichê entre a pressa e a perfeição, mais títulos como este valerão a espera.