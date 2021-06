Itaú Cultural estreia streaming gratuito dedicado ao cinema nacional

No sábado (19), Dia do Cinema Nacional, a produção audiovisual local ganha uma importante vitrine. Estreia o Itaú Cultural Play, um streaming gratuito exclusivo para o cinema brasileiro que vai receber uma curadoria especial graças à inúmeras parcerias, que chegam a 30 e devem ser incluídas ao longo do ano.

O catálogo inicial, de 135 títulos, fica disponível em itauculturalplay.com.br em todo território brasileiro para maiores de 18 anos. Inicialmente, vai funcionar em computadores, e dentro de alguns dias, já vai operar em celulares e tablets. Em um terceiro momento, ainda neste ano, passa a funcionar também em smart TVs.

Além de longas-metragens de ficção, seu repertório cobre também documentários, animações para adultos e crianças, curtas-metragens, séries, palestras e entrevistas.

A navegação, além de sistema de busca por diretor, ator, título e até estado de produção, funciona em sistema de “carrosséis”, que reúnem sugestões de curadoria. Além das sinopses, há por que assistir às produções filmes e conteúdos extras, quando houver.

Três eventos importantes entre os festivais vão dar o panorama da produção mais recente em suas áreas. O “É Tudo Verdade”, dedicado aos documentários, e o “In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical”, entram com uma seleção de curtas-metragens premiados, já o forumdoc.bh – Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte foi curadora da seleção de filmes de autoria indígena, que ganharam grande destaque, assim como o cinema negro.

Outras parcerias já no ar são com os canais Arte 1 e TVE Bahia, a CPFL, a Flip (Festa Internacional Literária de Paraty), a São Paulo Companhia de Dança. Em breve, entram Instituto Moreira Salles, Canal Futura, Sesc, São Paulo e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

A mostra dedicada a Glauber Rocha é oportunidade para mergulhar em outras obras do pai do Cinema Novo além de “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. De Luiz Carlos Barreto, o Itaú Cultural pinçou as obras relacionadas ao futebol, produzidas ou dirigidas por ele.