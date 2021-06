[SPOILER] Showrunner de ‘Bridgerton’ revela qual será o primeiro episódio da temporada 2

Alerta, spoiler! Uma postagem feita pelo showrunner de ‘Bridgerton’ deixou os fãs ansiosos para saber como começa a segunda temporada da série.

Uma postagem no Twitter do showrunner de ‘Bridgerton’ deixou os fãs da série “de cabelo em pé” esta semana. Chris Van Dusen postou na rede social uma foto com a página um do roteiro do primeiro episódio da segunda temporada da série.

Ele revelou que o primeiro episódio se chama ‘Capital R. Rake’ e escreveu as hashtags “#Bridgerton # Season2 #ItsComing #ScriptsInTheWild”. Na postagem, ele também adicionou um emoji de olhinhos e outro de abelha, sugerindo um spoiler sobre o primeiro capítulo.

E se você está se perguntando o motivo do emoji de abelha, saiba que nos livros que inspiraram a série, o personagem Anthony Bridgerton tem medo de abelhas porque uma picada deste inseto matou seu pai ainda jovem e o convenceu de que ele também morreria jovem. E, justamente sobre as abelhas, Chris Van Dusen twittou anteriormente: “Esta abelha é um símbolo e um elemento temático muito importante para nós. Sim, é fofo, mas também tem uma história de fundo”.

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ tinha estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A expectativa é de que seja entre os meses de junho e julho.

Leia mais sobre ‘Bridgerton’:

O que sabemos sobre a segunda temporada de ‘Bridgerton’

A segunda temporada, como já sabemos, vai se concentrar em outro Bridgerton, no irmão de Daphne, Anthony Bridgerton. O personagem, interpretado por Jonathan Bailey, também viverá seu romance particular e terá como par romântico Kate Sharma, vivida por Simone Ashley de ‘Sex Education’.

Além disso, outros personagens se unirão à trama: Shelley Conn, Rupert Young e Calam Lynch. Shelley será Mary Sharma, filha de um conde, cuja família se envolveu em um escândalo matrimonial. Lady Mary, como é conhecida, é mãe de Kate e Mary e volta a Londres com suas filhas e tem que conviver com o julgamento das damas da sociedade londrina.

Sabemos também que a segunda temporada de ‘Bridgerton’ deve inserir novos personagens. O ator Regé-Jean Page, que interpretou o Duque de Hastings, par romântico de Phoebe Dynevor, não estará presente.

Sobre o futuro de sua personagem sem Regé, Phoebe disse: “É definitivamente diferente. E eu já disse isso antes, mas acho que os fãs que leram os livros e os conhecem estão cientes de que cada temporada terá como foco a jornada de um irmão diferente. E pode ser um pouco mais, não um choque, mas uma surpresa para os fãs que amam tanto a história de Daphne e Simon. Mas eu acho que, honestamente, o ponto interessante da série é que, a longo prazo, é possível ver essas diferentes histórias de amor se desenrolarem”.

Gravações a todo vapor

No início de junho, o jornal britânico Daily Mail divulgou imagens inéditas da atriz Phoebe Dynevor filmando a segunda temporada de ‘Bridgerton’. Ela foi vista pela primeira vez, enquanto encarnava seu papel como Daphne, a Duquesa de Hastings, na Ranger’s House, em Greenwich, em Londres.

Depois, foi a vez do ator Jonathan Bailey, que interpreta Anthony Bridgerton, que foi flagrado na gravação de uma cena onde ele cavalgava junto à atriz Simone Ashley, que fará seu par romântico na pele de Kate Sharma. De acordo com as informações divulgadas, as gravações aconteceram no Windsor Great Park, no dia 3 de junho.

Jonathan Bailey on the set of #Bridgerton season 2 https://t.co/FICFUcmK0Z — Film Updates (@FilmUpdates) June 4, 2021

Série renovada para terceira e quarta temporadas

A Netflix anunciou no início de abril que foram confirmadas as temporadas 3a e 4a temporadas da série ‘Bridgerton’. A produção retornará aos romances de Julia Quinn que inspiraram a série.

Eu tô só a Daphne lendo as últimas novidades da Lady Whistledown. A 3ª e 4ª temporadas de Bridgerton estão confirmadas. 🐝 👑 pic.twitter.com/jlC8lp1DfX — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 13, 2021

Em entrevista ao site especializado Deadline, Bela Bajaria, vice-presidente de TV global da Netflix disse que este é um voto de confiança da empresa no trabalho da equipe de produção. “Bridgerton nos surpreendeu. A equipe criativa, liderada por Shonda, conhecia o material e entregou um drama lindo, emocional e romântico para nossos membros. Eles têm alguns planos empolgantes para o futuro, e achamos que o público continuará a passar mal por este show. Estamos planejando ter Bridgerton por um longo tempo”, disse Bajaria.