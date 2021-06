Por que Meghan Markle não estará em evento que vai homenagear Lady Di

Um grande evento para relembrar a data de aniversário da Princesa Diana está sendo preparado pelos príncipes Harry e William. Mas Meghan Markle não estará na celebração. Entenda.

O príncipe Harry voltará ao Reino Unido no próximo mês para homenagear a sua mãe, a princesa Diana. Se estivesse viva, Diana de Gales completaria 60 anos no dia 1 de julho. Para celebrar a data, tanto ele quanto William estão à frente dos preparativos de um evento comemorativo que inclui a inauguração de uma estátua de Lady Di nos jardins do Palácio de Kensington, onde ela gostava de estar.

De acordo com a Hello Magazine, Meghan Markle, não estará presente na cerimônia. Sem citar fontes, a correspondente real Diane Shipley deu um palpite: “Meghan não estará na cerimônia porque sua filha recém-nascida, Lilibet Diana, não terá nem um mês de vida”.

Leia mais sobre a família real britânica:

Lilibet Diana nasceu no dia 4 de junho, em Santa Bárbara, no estado da Califórnia. Através de um comunicado, Meghan e Harry tornaram público o nascimento do segundo filho do casal, eles já têm Archie, que em maio completou dois anos: “É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo. Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales. Lili é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial como uma família”.

Harry e William juntos

Os príncipes Harry e William estarão juntos pela primeira vez após o funeral do avô, o príncipe Philip, que aconteceu no dia 17 de abril, para inaugurar a estátua de Lady Diana. A estátua será instalada no local favorito da princesa Diana no Palácio de Kensington: o Sunken Garden.

Em 2017, o Sunken Garden foi transformado em uma bela homenagem a Diana no 20º aniversário de sua morte, apresentando uma exibição de suas flores favoritas, como miosótis, lírios brancos, rosas brancas, tulipas, narcisos e margaridas. O jardineiro-chefe do Palácio de Kensington, Sean Harkin, disse que o esquema de cores era uma homenagem ao amor de Diana por brancos e cremes em seu próprio estilo pessoal.

A estátua será inaugurada no dia 1º de julho de 2021, mesma data do 60º aniversário da Princesa Diana. O comunicado oficial foi enviado à imprensa direto do setor de comunicações do Palácio de Kensington e dizia: “A estátua será instalada no Sunken Garden do Palácio de Kensington em 1º de julho de 2021, marcando o 60º aniversário da princesa. Os príncipes esperam que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre a vida de sua mãe e seu legado”.

Quem fará a estátua?

Os dois irmãos encomendaram a estátua em 2017, de forma conjunta. Na declaração oficial, eles informaram: “Já se passaram vinte anos desde a morte de nossa mãe e é o momento certo para reconhecer seu impacto positivo no Reino Unido e em todo o mundo com uma estátua permanente. Nossa mãe tocou tantas vidas. Esperamos que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre sua vida e seu legado”.

A estátua está sendo feita pelo escultor Rank-Broadley, o mesmo que desenhou a imagem da Rainha que é usada em moedas no Reino Unido.