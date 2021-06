Netflix deixa fãs empolgados com o anúncio de nova personagem de ‘Sintonia’

Muito funk te espera na nova temporada de ‘Sintonia’. Atrasada por conta da pandemia, a série brasileira original Netflix anunciou a chegada de uma nova personagem. Saiba quem é!



Prepara o som que a segunda temporada de ‘Sintonia’ está chegando. Veremos nossos queridos (e louquinhos) Rita, Doni e Nando novamente na Netflix. ‘Sintonia’ foi criada por KondZilla, diretor de clipes de funk e dono do canal do YouTube mais visto do Brasil



Um vídeo postado nas redes sociais da Netflix deixou muitos fãs empolgados com a chegada da segunda temporada ao catálogo da gigante do streaming. Nele, aparecem os atores João Pedro Carvalho (Doni), Christian Malheiros (Nando) e Bruna Mascarenhas (Rita) acompanhados da cantora Fanieh, que viverá a MC Luzi, uma funkeira da ficção.

Ae família, acabaram as gravações. Agora falta pouco. #Sintonia temporada 2 chega em breve 😎 pic.twitter.com/aZoO8Tvxur — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 17, 2021

“Estamos chegando!”, diz Fanieh. Os outros acompanham. A segunda temporada de ‘Sintonia’ foi gravada em Jaraguá, bairro de São Paulo, obedecendo a protocolos de segurança sanitária. Na nova temporada haverá até um show de funk. A cena foi finalizada com truques de câmera e efeitos visuais para simular mais atores na plateia.

Ainda não há uma data oficial de quando os novos episódios chegam à plataforma, mas a expectativa é que isso aconteça ainda este ano.

Para quem nunca assistiu ‘Sintonia’

‘Sintonia’ é sobre o trio de amigos Doni, Rita e Nando. A primeira temporada estreou na Netflix em agosto de 2019 e tem seis episódios.

Mc Jottapê é Doni, um cantor de funk de São Paulo com a carreira em ascensão, Ele é talentoso, mas também está ansioso em realizar seus sonhos através do seu talento e trabalho. Nando é seu melhor amigo e, ao contrário de Doni, ele escolhe o caminho do crime organizado. Nando é interpretado por Christian Malheiros. Já a atriz Bruna Mascarenhas é a rebelde e engenhosa Rita. Ela vive seu primeiro papel como atriz.

De acordo com a sinopse oficial

“Narrada do ponto de vista de três personagens diferentes, a história de ‘Sintonia’ explora a interconexão da música, tráfico de drogas e religião em São Paulo. Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, das drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes. Apesar de tentarem levar uma vida diferente de onde cresceram, percebem que as únicas pessoas que podem salvá-los de si mesmos … são eles próprios”.

Outros atores estão presentes, como Julia Yamaguchi como Scheyla, a esposa de Nando; Fernanda Viacava como Pastora Sueli, a mentora de Rita, e Danielle Rodrigues como Cacau, sua melhor amiga. E ainda Leila Moreno como Dondoka, Vanderlei Bernadino como Seu Chico, o pai de Doni, e muitos outros talentos.