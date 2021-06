Juliette posta fotos com família em volta à Paraíba: ‘Minha base’

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, voltou à Paraíba após seis meses, postou fotos com a família e se declarou: “Minha base”.



De volta ao seu Estado depois de tanto tempo, desde que entrou no reality, Juliette compartilhou momentos íntimos ao lado dos familiares e na legenda colocou uma mensagem junto com a letra da música Disparada, composta por Geraldo Vandré e Théo de Barros e imortalizada pela voz de Jair Rodrigues.

“Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo, a morte e o destino, tudo. Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar…”.

Em seguida da letra fez a declaração à sua família: “Eu sou feita disso, essa é a minha base, essas são as minhas pessoas. Fiz voos que nunca imaginei na vida, mas viajar também é sobre ter pra onde voltar. Voltei e ao mesmo tempo nunca deixei e nem deixarei de estar. Amo vocês.”