Gravações da 5° temporada de The Good Doctor devem começar julho; confira detalhes

Esperada pelos fãs, as gravações da 5° temporada da série médica The Good Doctor devem começar já no próximo mês.

De acordo com informações do blog The Good News, liberadas recentemente, as gravações do drama vão começar dia 16 de Julho em Vancouver, no Canadá.

E a temporada da produção de sucesso deve chegar com muitas mudanças importantes (alerta de spoilers). Confira postagem:

5° temporada da série The Good Doctor – mudanças

Como todos já sabem, a quarta temporada da série terminou recentemente nos Estados Unidos e pegou os fanáticos de surpresa.

Lea, que estava grávida de Shaun, acabou tendo um aborto e comovendo toda a história. Com isso, já são questionados os caminhos que o casal levará na próxima season.

Além disso, a importante atriz Antonia Thomas (personagem DR. Claire Browne) decidiu encarar novos desafios e sair da produção.

No entanto, como ponto positivo, dois novos atores farão parte do ‘elenco fixo’.

Para a alegria dos fãs da série, ainda veremos os médicos Asher Wolke (ator Noah Galvin) e Jordan Allen (Bria Samoné Henderson).

Ainda de acordo com as informações, a previsão inicial é de que a nova temporada seja lançada no fim do ano. Confira:

