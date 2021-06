Festa do Cinema Italiano em casa

Começa hoje a “8 1⁄2 Festa do Cinema Italiano”, com exemplares da sétima arte produzidos na terra de Fellini, quase todos inéditos no Brasil, gratuito e online, para ver de casa. São 11 filmes em pré-estreia e mais quatro dentro do “Foco Alice Rohrwacher”, que vai privilegiar as obras da diretora.

Para assistir aos filmes, é preciso fazer um cadastro gratuito em https://br.festadocinemaitaliano.com. Além do site oficial, é possível assistir a programação pelo www.looke.com.br.

Diariamente, são exibidos dois filmes em pré-estreia (confira calendário completo no site). Cada filme é exibido duas vezes, em datas diferentes, a partir das 18h e nas 24 horas seguintes. Os quatro filmes do “Foco Alice Rohrwacher” ficam disponíveis durante todo o festival, que vai até 27 de junho.

Entre os destaques está “A Vida Solitária de Antonio Ligabue”, cinebiografia de um dos maiores artistas italianos do século XX, que viveu anos em instituições psiquiátricas. A atuação de Elio Germano rendeu um Urso de Ouro de Melhor Ator no Festival de Berlim em 2020.