‘Em Um Bairro de Nova York’ adapta musical da Broadway

Antes de se tornar uma estrela mundial por “Hamilton” em 2015, Lin-Manuel Miranda começou bem na Broadway. O ator, cantor, compositor e dramaturgo ganhou o Tony de melhor trilha sonora em 2008 por “In The Heights”, escrito por Quiara Alegría Hudes. Agora, essa história, que fala um pouco de suas próprias raízes, chega aos cinemas. Aqui no Brasil, estreia hoje, com o título “Em Um Bairro de Nova York”.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

No filme, o protagonista Usnavi de la Vega, que Miranda interpretou na juventude nos palcos, foi entregue para Anthony Ramos (“Nasce uma Estrela”) e ele ficou com um papel bem menor, de um vendedor de rua. “Esse personagem foi criado como uma carta de amor ao meu avô, que morreu uma semana antes da estreia da peça da Broadway. É uma homenagem a ele”, disse Miranda ao Metro Internacional, explicando que inicialmente nem faria parte do elenco do filme, dirigido por Jon Chu (“Podres de Rico”).

Na história, Usnavi é dono de uma pequena mercearia e descende de imigrantes da República Dominicana. Até seu nome tem origem nesse choque de culturas: foi inspirado por um navio da Marinha americana (US Navy). Apaixonado por Vanessa (Melissa Barrera), que trabalha em um salão de beleza, ele guarda cada centavo para mudar de vida.

A trama é ambientada em Washington Heights, bairro em que Miranda nasceu e onde se concentra uma grande população de ascendência latina dentro de Nova York. Essa foi uma das críticas que a imprensa norte-americana fez à escolha do elenco, quase todo de desconhecidos: embora sejam hispânicos, a maioria dos atores é de pele clara, o que não representa a diversidade racial dos imigrantes.

Miranda, filho de pai porto-riquenho, admitiu a falha. “Ao tentar pintar um mosaico desta comunidade, ficamos devendo. Lamento profundamente”, disse.