Ana Botafogo assina remontagem da SPCD

A São Paulo Companhia de Dança abre hoje a sua temporada 2021, intitulada Tempo da Travessia, no Teatro Sérgio Cardoso. As apresentações presencais vão durar duas semanas, sempre de quinta-feira a sábado, às 19h, e aos domingo, às 17h. Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 70.

Este fim de semana a companhia apresenta dois espetáculos. As sessões abrem com a remontagem “Les Sylphides (Chopiniana)”, que tem assinatura de Ana Botafogo, 63 anos, primeira-bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e dona de 45 anos de carreira.

Coreografia original de Michel Fokine (1880-1942), a partir de composição de Frédéric Chopin (1810-1849), o espetáculo é o primeiro em que Ana faz uma remontagem.

Fecha as apresentações das noites da primeira semana “Só Tinha de Ser com Você”, coreografia de Henrique Rodovalho de 2005 com a Quasar Cia de Dança, com músicas do álbum “Elis & Tom (1978)”.