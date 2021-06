Viúvo de Paulo Gustavo, médico Thales Bretas retorna ao trabalho e faz comovente desabafo

Viúvo do ator Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas retornou ao trabalho e fez um comovente desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (16).

O texto foi compartilhado no Instagram, por meio de uma longa postagem, que contou com o apoio do fãs.

Gustavo de 42 anos morreu no dia 4 de maio de Covid-19, após 53 dias de internação.

Na publicação, Thales disse que “é necessário olhar para dentro e se reinventar, todos os dias”. Confira postagem completa:

Reprodução/Instagram

“Viver o luto não é fácil. Dizem que é preciso expressar as nossas emoções e estar rodeado de pessoas que te ajudem a amenizar a dor da perda.

É necessário olhar para dentro e se reinventar, todos os dias. Nesse momento, retomo minhas atividades profissionais como parte desse processo.

Exercer a medicina, ajudar pessoas e escutar outras histórias serão passos importantes nessa nova fase da vida. Obrigado a todos pelo carinho e apoio!

E espero meus pacientes e amigos pra conhecer a clínica nova que está linda, e que eu e Paulo fizemos com muito carinho e dedicação, pensando em todos os detalhes juntos”. Confira:

