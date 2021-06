In-Edit 2021. Festival de documentários musicais começa nesta quarta

Pelo segundo ano consecutivo em edição online, o 13º In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical começa hoje, com 50 títulos, muitos deles exibidos gratuitamente e outros a R$ 3. Mas é bom ficar ligado, porque a maioria tem exibição limitada na plataforma https://br.in-edit.tv/.

O grande homenageado é o diretor D.A. Pennebaker (1925-2019), considerado o pai do “Cinema Direto”. À frente de suas câmeras, nasceram gemas como “Don’t Look Back” (1967), que acompanha Bob Dylan na turnê britânica de 1965, e o registro histórico em “Monterey Pop” (1968), o festival que deu a cara para muitos outros eventos de música que se seguiram. Filmes e curtas de Pennebaker ficam em cartaz no Sesc Digital (https://sesc.digital/categorias/cinema-e-video) gratuitamente e sem limite de visualizações.

O longa de abertura, hoje, a partir das 20h, é “Moby Doc”, sobre o músico norte-americano. Dirigido por Rob Gordon Bralver, o filme é narrado pelo próprio músico e tem trechos gravados com David Bowie e com o cineasta David Lynch. O filme fica gratuito na plataforma por 24 horas e, após o período, as visualizações custarão R$ 3.

A sessão especial da edição é “Você Não Sabe Quem Eu Sou”, na quinta-feira, a partir das 21h30. Este é um retrato do cantor Nasi, dirigido por Alexandre Petillo, Rodrigo Cardoso e Rogério Corrêa. O vocalista do Ira! é uma das figuras proporcionalmente mais queridas e controversas do rock nacional.

A exibição do filme de Nasi, assim como todo o panorama nacional de longas e curtas-metragens desta edição, têm ingressos gratuitos, com limite de visualizações. Destaques para os docs das bandas Gritando HC, Made in Brazil e Secos e Molhados sob a ótica de João Ricardo, seu fundador, além do curta “João Bosco e Aldir Blanc – Parceria é isso aí!”.

Os cantores Jair Rodrigues (1939-2014), Zeca Baleiro e Luiz Melodia (1951-2017) são personagens em “Deixe que Digam”, “Ventos que Sopram do Maranhão” e “Todas as Melodias”, respectivamente.

E de lá de fora

No panorama mundial, os ritmos são dissecados em “It’s yours: a story of Hip Hop and the Internet”, “The Rise of the Synths”, “Metal: A Headbanger’s Journey” e “Pakko Huutaa”, que fala sobre a cultura do metal na Finlândia, além de “The Rumba Kings”.

A força feminina é representada nos documentários “Suzi Q”, sobre a lendária Suzi Quatro, “Poly Styrene: I Am a Cliché”, sobre a vocalista da X-Ray Spex, “The Go-gos” e “Sisters with Transistors”, sobre a presença das mulheres da cena eletroacústica.

Destaques ainda para “Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan” e “All I Can Say”, com registros feitos em VHS do vocalista do Blind Melon, Shanoon Hoon (1967-1995) no início dos anos 1990. As sessões para estes filmes têm ingressos a R$ 3.