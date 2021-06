Ana Maria Braga anuncia nascimento do 4º neto: ‘Momento muito emocionante’

Ana Maria Braga anunciou o nascimento do quarto neto nesta quarta-feira, 16. A apresentadora do Mais Você revelou no início da atração que a filha primogênita Mariana Maffeis deu à luz um menino, nesta terça, 15.



“Minha família aumentou ontem! Passei um dia fantástico com a minha filha Mariana. Como já contei, inclusive, quando Gisele Bündchen esteve aqui, a gente trocou várias ideias sobre parto natural, que é a opção da minha filha”, disse.



“Ontem, no término do programa, recebi a notícia que ela estaria em trabalho de parto logo na hora que cheguei aqui na Globo. Veio ao mundo mais um neto. Foi realmente um momento muito emocionante.”

LEIA TAMBÉM:

Ana Maria explicou que o mais novo membro da família nasceu saudável e ainda não tem nome. “Não sei o nome ainda, porque não tem, mas é um menino, mais um, estou com dois netos e duas netas. Ele nasceu com 50 centímetros, 3,4 quilos e é saudável”, comemorou.



O garotinho é fruto da união de Mariana com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem é casada atualmente. Assim como fez nas outras gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto natural.