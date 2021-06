‘Sex and The City’: Sarah Jessica Parker surpreende fãs com postagem no Instagram

As gravações de ‘Sex and The City: And Just Like That’ estão a todo vapor e Sarah Jessica Parker fez uma postagem saudosa no Instagram Confira!

O revival de uma das séries mais queridas de todos os tempos está em plena produção. ‘Sex and The City And Just Like That’ terá 10 episódios e a trama se passará em Nova York em plena pandemia. Três das protagonistas estarão de volta: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Mas, na última semana, a atriz Sarah Jessica Parker pegou os fãs da série de surpresa com uma postagem mostrando as três que estarão no revival. Ela escreveu: “Juntas novamente. 💜 Ao lado das novatas do elenco”.

Os executivos da série confirmaram que a ausência de Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones, será substituída pela presença de novos personagens. “Eles (Sarah Jessica Parker e Michael King) estão tentando contar uma história honesta sobre ser uma mulher na casa dos 50 anos em Nova York”, disse um executivo da HBO ao programa TV Line). “Portanto, tudo deve parecer um tanto orgânico, e os amigos que você tem aos 30, podem não ter aos 50”. A informação foi divulgada pelo site especializado Just Jared.

Ao todo, serão seis novos personagens que entram na série. Entre esses personagens, está Aidan Shaw, vivido pelo ator John Corbett, que confirmou que voltará para o revival da HBO Max. “Eu estarei na série”, disse John para a Page Six. E completou: “Acho que vou aparecer em alguns episódios”.

Para quem não lembra, Aidan Shaw é o ex-noivo de Carrie Bradshaw. Os fãs se referiam às possibilidades amorosas de Carrie como “Team Aidan” ou “Team Big”, sendo essa última uma referência ao marido de Carrie na série, Mr. Big, vivido por Chris Noth.

O que sabemos até agora sobre o revival

Depois de anos de especulação e rumores sobre a volta de ‘Sex and the City’, finalmente os fãs da série tiveram uma confirmação. “Cresci com esses personagens e mal posso esperar para ver como a história deles evoluiu neste novo capítulo, com a honestidade, a pungência, o humor e a cidade amada que sempre os definiu”, Sarah Aubrey, diretora de conteúdo original na HBO Max, disse em um comunicado.

Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes estarão juntas novamente, mas dessa vez para algo mais longo que filmes, e a atriz Cynthia Nixon (Miranda) twittou a notícia em 10 de janeiro deste ano. “Tudo é possível. Estamos em Nova York!”, ela escreveu ela.

Embora Darren Star, que também criou ‘Emily em Paris’, tenha sido o criador original da série, a informação confirmada pelo Deadline é que Michael Patrick King é o produtor executivo junto com Nixon, Parker e Davis. King já dirigiu vários episódios da série, bem como os dois filmes.

A personagem de Samantha Jones não estará presente. O diretor de conteúdo da HBO Max, Casey Bloys, disse à TV Line: “Assim como na vida real, as pessoas entram em sua vida, as pessoas vão embora. Amizades desaparecem e novas amizades começam. Então eu acho que tudo é muito indicativo dos estágios reais, dos estágios reais da vida. Eles estão tentando contar uma história honesta sobre ser uma mulher na casa dos 50 anos em Nova York. Portanto, tudo deve parecer um tanto orgânico, e os amigos que você tem quando tem 30, você pode não ter quando tem 50”.

Em uma entrevista para a People, Sarah Jessica Parker disse sobre a personagem Samantha: “Ela sempre estará lá”. E quando uma fã sugeriu que ela não gostava de Kim Cattrall, a atriz que interpreta Samantha, Sarah Jessica Parker escreveu: “Não. Eu não desgosto dela. Eu nunca disse isso. Nunca diria Samantha não faz parte dessa história. Mas ela sempre fará parte de nós. Não importa onde estejamos ou o que façamos”.

Covid-19

O revival abordará a pandemia do coronavírus. Parker disse à Vanity Fair que COVID-19 “obviamente fará parte do enredo porque essa é a cidade em que eles vivem. Tenho grande fé que os escritores examinarão tudo”.

Diversidade

Em maio, a TVLine informou que cerca de seis novos personagens serão introduzidos nos novos episódios, três deles regulares na série, que também são mulheres negras. O diretor de conteúdo da HBO Max, Casey Bloys, disse que Sarah Jessica Parker e Michael Patrick King “não queriam contar uma história com escritores totalmente brancos ou com um elenco totalmente branco” porque “não reflete Nova York. Então, eles estão muito, muito conscientes sobre a compreensão de que Nova York deve refletir a maneira como cidade se parece hoje”.