Netflix anuncia a série documental ‘Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime’

A Netflix anunciou a série documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime que estreia na plataforma de streaming no dia 8 de julho. A série fala sobre o caso do assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.



A produção, que já ganhou trailer, contará com quatro episódios de 50 minutos cada e revisita o passado de Elize Matsunaga, sua infância em Chopinzinho, no Paraná, e o conturbado relacionamento com o empresário antes do assassinato.



Também traz os detalhes que sucederam o fato, desde as tentativas de acobertamento do crime, passando pela confissão, prisão, julgamento em 2016 e também saídas temporárias, que foram acompanhadas pela equipe de filmagem.



“Ainda não sei dizer que tipo de emoção fez eu apertar aquele gatilho”, revela Elize Matsunaga, mais de nove anos após o assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga. Pela primeira vez após o caso, a ré confessa quebra o silêncio em entrevista para nova série.

O trailer, divulgado nesta terça-feira, 15, traz depoimentos de Elize, familiares e colegas dela e da vítima, além de especialistas que acompanharam as investigações, incluindo jornalistas, advogados de defesa e acusação e peritos criminais.

LEIA TAMBÉM:

A série documental é da produtora Boutique Filmes em parceria com a Netflix, com direção de Eliza Capai, roteiro de Diana Golts e participação da jornalista investigativa Thaís Nunes.



“Senti uma responsabilidade moral muito grande em dirigir essa série. Não só pela família do Marcos e pelos amigos que sofreram com essa tragédia, mas também pela família da Elize, pessoas que não sabiam de nada daquilo, mas que também sofrem as consequências até hoje”, afirma a diretora.