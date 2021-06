Atriz de ‘Garota Exemplar’, Lisa Banes morre após ser atropelada em NY

Lisa Banes morreu nesta segunda-feira, 14, em Nova York, nos Estados Unidos. A atriz de Garota Exemplar sofreu um acidente no dia 4 de junho e teve de ser internada.

Ela foi atropelada em Upper West Side por uma moto, sofreu uma lesão no cérebro e não conseguiu se recuperar. O motociclista fugiu e não prestou socorro.

Lisa fazia a primeira visita dela a Nova York desde o começo da pandemia do novo coronavírus. Segundo informações do jornal New York Post, a atriz se encontraria com a mulher dela, Kathryn Kranhold, com quem era casada há quatro anos.

Além de Garota Exemplar, Lisa Banes se destacou em filmes como Cocktail e programas de TV como Nashville, One Life to Live e Once Upon a Time.