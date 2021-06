Marcelo D2 lança curso online de composição musical

No ano passado, Marcelo D2 deu aula de como se faz disco durante a gravação do álbum “Assim Tocam os Meus Tambores”, com horas e horas de transmissão das gravações ao vivo. Agora, a aula ficou séria. O músico “estreou” como professor de fato, no curso “Composição Musical: Técnicas, Conceito e Processo Criativo”, disponível na plataforma Curseria.

O músico carioca vai colocar seus 30 anos de carreira a serviço dos alunos do curso online. São dez aulas gravadas previamente, cada uma com 30 minutos de duração. D2 vai destrinchar uma música ponto a ponto, em estúdio, para exemplificar seu processo.

“O que mais sensibiliza no curso é tirar o cara do lugar de conforto e aplicar um pouco de coragem. Eu fiz assim, mas você tem que escolher o seu caminho. Eu fui autodidata e ainda tô aprendendo. Eu falo no curso o tempo todo que a procura é mais importante que a batida perfeita”, conta, em referência ao título do álbum “A Procura da Batida Perfeita” (2003).

Além da parte mão na massa, os alunos vão conhecer a história de vida do artista carioca, desde antes do Planet Hemp, banda com a qual despontou no cenário musical nos anos 1990.