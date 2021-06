Festival Anim!Arte é estendido até 25 de junho

Com premiação realizada no último fim de semana, a 16ª edição do Anim!Arte, festival internacional de animação estudantil, consagrou quatro obras brasileiras: “Òpárá de Òsún: Quando Tudo Nasce”, “Maria Quitéria Honra e Glória”, “Modais” e “Baiacu”. A programação também foi estendida por mais duas semanas e vai até 25 de junho na plataforma Kinow (https://animarte.kinow.tv/pt/).

O curta-metragem “Òpárá de Òsún”, dirigido por Pâmela Peregrino da Cruz, foi vencedor na categoria Filme Ambiental e conta a história, em stop-motion, da orixá que representa as águas doces e a fertilidade. Nessa mesma categoria, coube menção honrosa para “Nana e Nilo – Dia de Sol e Chuva”, de Sandro Lopes.

Já “Baiacu”, curta 2D assinado por Luíza Ishikawa, ganhou na categoria Estudantes Brasileiros Maxi na votação popular. No prêmio do júri oficial da mesma categoria, Nícolas de Sousa, do Rio Grande do Norte, levou o prêmio por “Modais”.

Na seção “Culturas do Mundo”, que consagrou o mexicano “El Desfile de Los Ausentes”, finaliza o quarteto de brasucas premiados “Maria Quitéria Honra e Glória”, de Antonio Jesus da Silva.

Na categoria Estudantes Internacionais Maxi, estão os curtas “Winner”, de Samuel Chovan, da Eslováquia, que foi premiado pelo júri oficial, além do indiano “A Little More Blue”, de Sugandha Bansal.

Já na categoria Estudantes Internacionais Mini, o júri oficial premiou o americano “Dams: The Pros & Cons”, de Ava Skye Barton e Chas Seiffert. O mais votado pelo júri popular foi o português “Basta ser Humano”, do quarteto Salvador, Petra, Carolina e Rui Duque.

O festival online tem participação de 60 países, com 452 filmes. O ingresso na plataforma para assistir a todos os filmes custa R$ 25. Estudantes e professores podem se cadastrar aqui https://bit.ly/2Tw4DqU para passe livre.