Stephen King detalha minissérie ‘Love: A História de Lise

O autor norte-americano , 73 anos, conversou com o Metro sobre a minissérie “Love: A História de Lisey”, disponível na AppleTV+, com direção de Pablo Larraín e produção de J.J. Abrams. Estrelada por Julianne Moore e Clive Owen, ela é baseada no romance de mesmo nome do escritor, lançado em 2006, misturando uma dose de drama, suspense e, claro, terror.

A trama se baseia em uma experiência de quase morte que King teve, que deixou uma pergunta martelando em sua cabeça: “Que efeito a morte trágica do escritor teria na vida de sua mulher e de sua família?”.

Pela primeira vez em muito tempo, King adapta uma obra sua para a telinha. Abaixo, ele explica o porquê.

Você gostaria de poder voltar e trazer algo de pessoal a algumas das adaptações dos seus livros?

Bem, na verdade, “Love: A História de Lisey” significa muito para mim porque é um dos livros que eu mais amo. É um conto sobre amor, casamento e impulso criativo. Também tem um vilão poderoso, do qual gosto bastante. Minha ideia [nas adaptações dos livros para cinema ou TV] era ou estar totalmente dentro ou o mais longe possível. Eu pensava: ‘se afaste e vá escrever seus livros. Talvez surja algo que eu realmente ame estar por perto, um projeto pelo qual eu me apaixone’. E esse foi o caso. Um projeto apaixonante.

Você se preocupa com o seu legado?

Bem, eu estou principalmente preocupado com a história neste momento. E isso é algo que Pablo [Larraín], Julianne [Moore] e Clive [Owen], todos trabalharam juntos, então seria melhor que eles respondessem isso.

Neste ponto, você considera que ainda há livros ou histórias que são potencialmente ‘infilmáveis’?

‘Infilmável’… Eu não acho que nada seja infilmável agora. Eu conversei muito com J.J.Abrams sobre uma possível série de antologia chamada “Tiny Horrors”. Nós falamos sobre coisas que são realmente assustadoras.

Foi desafiador adaptar “Love: A História de Lisey”?

Foi particularmente desafiador. A história da série percorre por tantos níveis diferentes de memória e Pablo foi capaz de manter a narrativa quase como uma linha reta.

Nos últimos anos, vimos muitas das adaptações de seus livros chegarem à televisão. Você tem uma representação favorita de seus personagens?

Amei Julianne Moore e Clive Owen. Eu acho que eles estão fantásticos. E também tem um cara chamado Dane DeHaan na série. Eu não posso falar muito sobre ele, mas adorei sua atuação. Esses são alguns dos meus favoritos. Claro, eu gostava de Christopher Walken como Johnny Smith (no filme “A Hora da Zona Morta”, de 1983). Há muitas pessoas diferentes que eu realmente amei em algumas das coisas diferentes. James Franco na minissérie “11.22.63” foi fantástico.

Como você criou essa história?

Tive duas pneumonias e estive muito perto da morte. E durante a convalescença, fiquei no hospital por cerca de três semanas, e quando ficou claro que eu ia ficar melhor, minha mulher decidiu que ela iria limpar totalmente o meu escritório e fazer uma grande mudança para mim. E quando eu voltei para casa, Tabby me disse: ‘Não vá no seu escritório, você não vai gostar. Nada foi feito ainda’. E eu disse: ‘Bem, ok, não vou para o meu escritório.’ E então a primeira coisa que fiz foi entrar lá. E estava totalmente vazio. E eu ainda estava me sentindo muito instável e estava tomando muitos medicamentos diferentes, e eu pensei, esta será a aparência deste quarto depois que eu morrer. A história de Lisey surgiu ali.

Sua esposa se sente à vontade com essa história?

Ela meio que diz: ‘Ok, entendo o que você está fazendo aqui e sei que você tem que seguir sua musa criativa. Mas me deixe fora disso o máximo que puder. Tente deixar essas pessoas o mais próximo da ficção que puder. Isso é muito pessoal’. Então, tento fazer isso. Tento satisfazer os dois lados, o lado da realidade e o fictício. E funcionou muito bem. E, certamente, Julianne e Clive são Scott e Lisey, eles não são Steve e Tabby. Então deu certo.

Você escreveria algo obre a pandemia de covid-19?

Acho que o coronavírus em si apresenta desafios reais para o escritor e para o cineasta. E há uma pergunta sobre o futuro. Mas a coisa que eu ia me concentrar na maior parte é a história em si. Há uma cena em que vemos Lisey entrar em um quarto de hospital e ela está usando uma máscara, e eu pensei comigo mesmo: ‘meu Deus, isso é o que todos nós estamos fazendo agora’.

Suas histórias foram adaptadas com tanta frequência, mas você trabalhou muito com a produtora Bad Robot (de J.J. Abrams). O que faz essa parceria funcionar?

Eu tenho um relacionamento criativo com J.J. Abrams desde “Lost, quando a Entertainment Weekly nos colocou juntos. Conversamos sobre a série, saímos e vimos um filme de terror. Mantive contato com J.J desde então. Eu conheci Ben Stephenson enquanto escrevia a história de Lisey e ele me encorajou muito neste projeto. Eles fizeram algumas outras coisas que foram baseadas no meu trabalho ou relacionados ao meu trabalho como “Castle Rock” e “11.22.63”. Eles têm uma ótima empresa. Dão ótimos presentes de Natal no final do ano. E eu adoro trabalhar com eles.