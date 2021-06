Debate polêmico! Esta foi a cena que marcou a 17ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’; assista

Embora já tenha finalizado as exibições nos Estados Unidos, no Brasil, a 17ª temporada de Grey’s Anatomy ainda está em andamento e tem trazido debates intensos e alguns polêmicos e no episódio 17×12, que foi ao ar recentemente em território nacional, não foi diferente. Quer entender o motivo? Nós te explicamos adiante.

Fique ligado: a partir daqui este conterá detalhes específicos de exibições de Grey’s Anatomy. Então, só siga com a leitura se já as assistiu ou se quer ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Para quem não se recorda, na exibição 17×05, Bailey (Chandra Wilson) perdeu a mãe em uma trama bastante intensa. Além de ser mais uma vítima do novo coronavírus, a médica revelou que a mãe tinha Alzheimer. Quer relembrar este momento? Assista abaixo à cena divulgada no canal da ABC no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Grey’s Anatomy imita a vida real

Isso mesmo! Já na exibição 17×12, que foi ao ar recentemente, Grey’s Anatomy trouxe uma discussão importante. Para quem está curioso, desta vez, a série compartilhou uma narrativa com um paciente negacionista e que não acredita na pandemia de coronavírus.

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

O que chama bastante a atenção neste episódio, além claro das teorias negacionistas, é como a trama afeta a personagem de Bailey, que como citado anteriormente, perdeu a mãe com covid-19. Confira abaixo um vídeo divulgado no Facebook e que traz mais detalhes. (Caso não consiga visualizá-lo, clique no link).

Grey's Anatomy mostrando a mais pura realidade Grey's Anatomy Episódio 12 Temporada 17 Sigam nosso Instagram http://Instagram.com/taivitoria24 Publicado por Uma página sobre séries, músicas e frases. en Viernes, 11 de junio de 2021

Série deve trazer nova linha temporal para 18ª temporada

Embora não necessariamente abandone o tema coronavírus, para a próxima temporada, Grey’s Anatomy deve trazer uma nova linha temporal para a sua narrativa.

ALERTA DE MUITO SPOILER!

No dia 3 de junho, foi ao ar nos EUA a exibição 17×17, que marcou o encerramento da atual season e como pode ser visto, a série deu um salto no tempo, trazendo a história para o ano de 2021 e em especial com uma história já envolvendo o processo de vacinação, testes, etc.

Assim sendo, o que possivelmente deve ser aguardado na próxima temporada é o começo de uma volta à “normalidade”.

18ª temporada está mais do que confirmada

É isso aí! Se você é do tipo que é mais do que fã de Grey’s Anatomy já pode se preparar, pois a season 18 foi confirmada. Embora não haja ainda uma data de lançamento, principalmente porque a temporada 17 acabou de encerrar, os fanáticos já podem contar com a próxima etapa do show médico.

Além disso, o presidente da ABC confirmou recentemente que a série ganhará mais um spin-off (produção derivada).

E lembre-se: fique ligado em nossa página, pois traremos novidades diárias sobre a série.

O que acha de conferir mais uma notícia de Grey’s Anatomy?