Entenda por que Tiago Leifert apresentará o ‘Domingão do Faustão’

Tiago Leifert comandará o Domingão do Faustão no lugar de Fausto Silva neste domingo, 13. O que aconteceu para motivar a mudança, anunciada pela Globo na última quinta-feira, 10, foi a necessidade de recuperação de uma infecção urinária por parte do apresentador de 71 anos.



Faustão já anunciou que 2021 será seu último ano na Globo. A partir de janeiro do ano que vem, o apresentador começa seu contrato com a Band, emissora na qual já trabalhou na década de 1980, comandando o Perdidos na Noite.

A Globo ainda não anunciou oficialmente quem vai apresentar o Domingão em seu lugar ainda que o nome de Luciano Huck, atualmente aos sábados da emissora, seja bastante especulado. Por enquanto, Leifert assume a função somente enquanto o colega está se recuperando, e segue como apresentador do BBB em 2022. No dia da notícia, ele usou seu Instagram para publicar um Meme.

O afastamento também foi citado pelo diretor Boninho em suas redes sociais: “Dia complicado hoje [10]. Comecei com o susto do Fausto, mas, graças a Deus, ele está bem. O Titi [Tiago Leifert] vai ter esse carinho com a gente e com o Fausto de segurar essa onda”.

O Domingão do Faustão está previsto para começar às 18h deste domingo, 13 de junho, com duração até as 20h. O programa contará com mais uma etapa da Super Dança dos Famosos (clique aqui para saber quem são os participantes).