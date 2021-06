Mobile Photo Festival: conheça mostra do MIS com cliques feitos no celular

Mostra fotográfica tradicional no calendário de São Paulo, a 8ª edição do Mobile Photo Festival já está em cartaz no MIS (Museu da Imagem e do Som), onde fica até 1º de agosto.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A exposição reúne registros feitos com celular e tablets em oito categorias, incluindo neste ano uma exclusiva para vídeos, realizada com o apoio da rede social TikTok, aplicativo preferido para a publicação de vídeos curtos.

Além dos vencedores de 2021, o Mobile destaca as fotos de quem ficou em primeiro lugar nas categorias do ano passado, que não puderam ser expostas por conta da pandemia.

Outra exposição aberta é “Olhar Indígena”, que resultou de uma oficina especial feita com celular com um grupo de integrantes de diversas etnias e, depois, de uma convocatória em comunidades diversas para selecionar até 20 cliques com o tema “Esperança”.