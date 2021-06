Meghan Markle e Harry pedem que presentes sejam revertidos em doações

É comum que pessoas famosas recebam presentes e, já prevendo o comportamento dos fãs, Meghan Markle e o Príncipe Harry pediram que os presentes de boas-vindas à filha recém-nascida sejam transformados em doação para as entidades apoiadas por eles. Leia mais.

Meghan Markle e o Príncipe Harry ainda estão curtindo os primeiros dias com a filha recém-nascida Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. A pequena chega dois anos após seu irmão mais velho, Archie, e nasceu na última sexta-feira, 4 de maio. Eles informaram o nascimento da pequena através de um comunicado divulgado na página da organização sem fins lucrativos criada por eles, a Fundação Archerwell.

“É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo. Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho, às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, CA”, informou a nota.

O comunicado continua: “Tanto a mãe quanto a filha estão saudáveis ​​e bem, e se acomodando em casa. Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales. Lili é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial como uma família”.

Um significado

Por ocasião do nascimento de bebês de pessoas famosas, é comum que alguns admiradores enviem presentes aos pais. Mas, para Meghan e Harry, o nascimento da filha pode ajudar outras pessoas. Eles pediram que seus simpatizantes fizessem uma doação a para organizações que apoiam mulheres e meninas em vez de enviar presentes.

“Para aqueles que estão perguntando sobre o envio de presentes, pedimos que apoiem ou aprendam mais sobre essas organizações que trabalham para mulheres e meninas”, disseram antes de fornecer links para Girls Inc., Harvest Home, CAMFED e a Fundação Myna Mahila”.

O Duque e a Duquesa de Sussex costumam usar os marcos de sua família para promover causas nobres. A empresa social da Nova Zelândia Make Give Live revelou na mídia social no mês passado que Meghan e o Príncipe Harry doaram 200 gorros para a iniciativa I Got Your Back Pack (IGYBP) como um presente em homenagem a seu filho Archie, por ocasião do aniversário do pequeno.

Archie está feliz em ter uma irmãzinha

Uma fonte próxima ao casal disse ao Evening Standard que: “Archie e seus pais estão ansiosos para dar as boas-vindas à nova adição à sua família. Ele está muito feliz por ter uma irmãzinha”.

No início de abril, a revista Vanity Fair publicou, com base em fontes próximas ao casal, que após o nascimento do segundo filho, o Duque e a Duquesa de Sussex devem “tirar uma licença” e passar “um tempo adequado juntos em família”.

A revista garantiu que fontes próximas ao casal real asseguram que os dois planejam “tirar uma folga adequada” após o nascimento do segundo filho. Porém, não se sabe de quantos meses será essa licença e nem onde eles estarão, se fora ou na mansão onde vivem na Califórnia, nos Estados Unidos. “Será verão e eles querem ter certeza de que os dois vão tirar licença dos seus compromissos, para que tenham um tempo de qualidade juntos assim que o bebê chegar”.