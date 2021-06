Grey’s Anatomy: Assista este vídeo dos bastidores do episódio final da 17ª temporada e tente não chorar

Se há uma coisa que Grey’s Anatomy tem grande talento, esta com toda a certeza é o de fazer os fãs chorarem, não é mesmo? Se você acompanhou alguns trechinhos da última exibição ou spoilers nas redes, viu que finalmente Maggie (Kelly McCreary) se casou.

Para quem se recorda bem da trajetória da personagem, sabe que a cardiologista não teve uma jornada nada fácil, principalmente do ponto de vista amoroso, então ter essa reviravolta em sua história foi algo bastante importante para os fãs da série.

E para quem está curioso, recentemente, foram divulgadas no perfil oficial da série no Instagram algumas fotos dos bastidores da cena do casamento de Pierce e além disso, um vídeo que fez a maioria dos fanáticos ficarem emocionados. Você imagina o motivo?

Ela veio de novo, mas agora por trás das câmeras!

Estamos falando de Sarah Drew (April Kepner). Em um registro compartilhado no perfil do Instagram de Grey’s Anatomy é possível ver a atriz “invadindo” o set de gravação, trazendo uma perspectiva dos bastidores e um encontro que emocionou os fãs da trama médica.

E então, está preparado para ver como foi este momento? Confira abaixo o vídeo divulgado por um perfil de fãs da série no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

A Kelly e a Sarah se encontrando, eu não tô aguentando de amoooor😭 pic.twitter.com/jA5BI7BqdG — Lexipedia | SPOILERS (@greylexiie) June 4, 2021

