A emocionante homenagem que o Príncipe Harry fez à Lady Di através do nome de sua filha

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor chegou ao mundo na última sexta-feira, 4, e seu nome é uma homenagem à sua avó Lady Diana e à bisavó, a Rainha Elizabeth.

Embora a chegada do segundo filho de Meghan Markle e do Príncipe Harry já fosse esperada para os meses de junho ou julho, foi uma surpresa quando os Sussex anunciaram o nascimento da filha na última sexta-feira, 4.

Os dois divulgaram uma nota no site oficial da Fundação Archewell: “É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo. Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho, às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, CA”.

O comunicado continua: “Tanto a mãe quanto a filha estão saudáveis ​​e bem, e se acomodando em casa. Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales. Lili é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial como uma família”.

Lady Di sempre presente

O Príncipe Harry fez questão de compartilhar o legado de mãe com seu filho de 2 anos, Archie. Em sua nova série de documentários na AppleTV, cujo título é The Me You Can’t See (título em português: A Minha Faceta Invisível), que co-criou com a apresentadora estadunidense Oprah Winfrey, o Duque de Sussex revelou que uma das primeiras palavras de seu filho foi “vovó” como um doce aceno de cabeça para a Princesa Diana.

De acordo com Harry, uma foto de sua falecida mãe, que morreu aos 36 anos após um acidente de carro em Paris, em 1997, está pendurada no berço de Archie em sua casa em Montecito, Califórnia. “Eu coloquei uma foto dela em seu berço e foi uma das primeiras palavras que ele disse, além de ‘mamãe’, ‘papai’, era então ‘vovó’. Vovó Diana”, ele compartilhou.

“É uma doce lembrança, mas ao mesmo tempo, me deixa muito triste porque ela deveria estar aqui. Eu gostaria que ela pudesse ter conhecido Meghan. Eu gostaria que ela estivesse por perto por causa de Archie”, revelou Harry.

Agora pai de dois filhos, o Príncipe Harry continua seu depoimento e acredita que sua mãe teria ficado orgulhosa do homem que ele é hoje e da vida que ele criou para sua família.

“Sim, não tenho dúvidas de que minha mãe ficaria incrivelmente orgulhosa de mim. Estou vivendo a vida que ela queria viver para si mesma, vivendo a vida que ela queria que pudéssemos viver. Não só sei que ela está incrivelmente orgulhosa de mim, mas que me ajudou a chegar aqui. E nunca senti tanto sua presença como no ano passado”, disse Harry.

Lili é uma escolha antiga

Quando Meghan e Harry esperavam Archie em 2019, eles visitaram a cidade de Birkenhead e ouviram sugestões de nomes de um grupo de crianças em idade escolar. Durante o passeio, Harry mostrou interesse no nome “Lily”, perguntando a uma mãe como ela soletrava o nome inspirado no nome de uma flor.

A rainha Elizabeth e os demais membros da Família Real compartilharam a alegria da notícia através de suas redes sociais. No Instagram oficial da Família Real britânica (@theroyalfamily), que divulga as ações da Rainha Elizabeth, a legenda dizia: “Parabéns ao Duque e à Duquesa de Sussex pelo nascimento de Lilibet Diana! A rainha, o príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha e o Duque e a Duquesa de Cambridge estão maravilhados com a notícia. Lilibet é o 11º bisneto de Sua Majestade”.

O Príncipe William e Kate Middleton foram mais sintéticos, porém a mensagem foi mais afetiva. Eles escreveram: “Estamos todos maravilhados com a feliz notícia da chegada da bebê Lili. Parabéns a Harry, Meghan e Archie”.

Já o Príncipe Charles, pai de Harry e William, escreveu a declaração mais resumida: “Parabéns a Harry, Meghan e Archie pela chegada da bebê Lilibet Diana 🎊 Desejamos tudo de bom neste momento”.

Lili nasce em um momento complicado entre Harry e sua família, especialmente com relação ao seu pai e irmão. Após a entrevista a Oprah Winfrey, as relações entre os três ficaram estremecidas. Uma fonte próxima disse que eles não estavam se falando até antes do funeral do Príncipe Philip, ocorrido dia 17 de abril.

Além disso, alguns meses depois, as declarações de Harry com relação à sua saúde mental e a falta de apoio que recebeu da Família Real após a morte de sua mãe, a Princesa Diana, também aumentaram o climão em família.