Kate Middleton pode ser a próxima Princesa de Gales. Entenda!

Kate Middleton pode suceder a sua sogra no título de Princesa de Gales. O que acontece se Charles for coroado rei? Entenda.

A morte do Príncipe Philip, em 9 de abril, relembrou aos admiradores da Família Real britânica que a Rainha Elizabeth é uma monarca em idade avançada, afinal ela completará no próximo ano 70 anos como rainha do Reino Unido, uma marca jamais alcançada por algum monarca no mundo. E, embora as comemorações do seu aniversário aconteçam em junho, a real data de nascimento dela é dia 21 de abril de 1926, ou seja, ela já completou 95 anos este ano.

O fato é que , ao longo de décadas, a Casa Real de Windsor sempre preparou o Príncipe Charles para substituir a mãe no trono. Afinal, eles não queriam repetir o mesmo erro ocorrido quando a Rainha Elizabeth, com então 25 anos, se tornou monarca após a morte prematura de seu pai, o Rei George.

Sabemos também que o Príncipe Charles é uma figura controversa pelos escândalos conjugais relacionados ao seu casamento com a Princesa Diana. Charles nunca escondeu, nem da mídia e nem da família, que manteve uma amante por todo o tempo com o qual foi casado com Lady Di e ela veio a se tornar esposa dele finalmente. Camilla Parker-Bowles e o Príncipe Charles se casaram em 2005.

Mudanças podem estar a caminho

Caso o Príncipe Charles seja coroado rei, os outros membros mais próximos a ele na Famíla Real britânica devem mudar de postos e subirão na hierarquia. Como é o caso do Príncipe William e de Kate Middleton. Quando Kate se casou com William, há dez anos, ela recebeu os títulos de: Duquesa de Cambridge, Condessa de Strathearn e Lady Carrickfergus pela Rainha Elizabeth II.

Com o Príncipe Charles se tornando rei, o Príncipe William será coroado como o próximo Príncipe de Gales e, consequentemente, Kate será Princesa de Gales. Este é o mesmo título de sua sogra, Lady Di.

Mas, o que acontece com Camilla?

Tecnicamente, o título de Princesa de Gales poderia ter sido passado para Camilla Parker Bowles, a Duquesa da Cornualha, mas ela recusou o título por respeito a Diana.

E se o Príncipe William for rei?

Se William chegar a ser coroado rei do Reino Unido. Kate provavelmente se tornará a rainha Catarina. Apesar do título Rainha Catarina soar bastante monárquico, porque faz referência às rainhas da Idade Moderna, a especialista em Família Real britânica Starr Bowenbank, da revista Cosmopolitan, explica: “Na verdade o título dela será algo como ‘rainha consorte’, também conhecida como a parceira de um monarca reinante que se casou com alguém da família”.

Caso William morra antes de chegar ao trono e seu filho primogênito George venha a ser coroado rei, Kate teria a opção de ser nomeada como “Rainha-Mãe”, assim como foi nomeada a mãe da Rainha Elizabeth quando o Rei George morreu.