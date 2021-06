Grey’s Anatomy: [SPOILER] finalmente ganha história feliz na série; NÓS TE CONTAMOS TUDO!

Embora os fãs de Grey’s Anatomy já estejam mais do que acostumados a sofrer com a trama, em algumas vezes o contrário também acontece e o fim da da 17ª temporada está para provar isso. Quer saber mais?

Fique ligado: a partir deste ponto este texto conterá spoilers de episódios que não foram transmitidos no Brasil. Assim sendo, só siga com a sua leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Vamos falar sobre Jo Wilson?

Isso mesmo! Após muitas etapas de sofrimento, Wilson (Camilla Luddington) teve um final feliz. E se você não se lembra de todos os detalhes da história de Jo ao longo das temporadas da produção ABC, queremos te convidar à recordar alguns momentos marcantes na história da personagem e que mostram que por muitas vezes ela viveu narrativas bastante trágicas:

1º: Para começar, Wilson chegou ao hospital repleta de mistérios e após uma intensa história, descobriu-se que na verdade ela tinha outro nome e que antes era conhecida como Brooke Stadler . E o motivo?

Para começar, Wilson chegou ao hospital repleta de mistérios e após uma intensa história, descobriu-se que na verdade ela tinha outro nome e que antes era conhecida como . E o motivo? 2º: O motivo é que a médica era vítima de violência doméstica de um famoso cirurgião e após fugir acabou mudando de nome para tentar escapar. E que tal aproveitar para conferir abaixo a cena em que Jo reencontra Paul (Matthew Morrison) no hospital? Continuamos logo após com o 3º item. (Caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link).

3º: Para fechar, outro momento marcante e que fez a doutora sofrer bastante é quando ela é abandonada por Alex (Justin Chambers) que descobre que tem dois filhos e vai morar com Izzie (Katherine Heigl). (Se não conseguir visualizar a gravação abaixo, acesse o link).

A exaltação de Jo finalmente veio! ALERTA DE MUITO SPOILER

Embora a atual temporada não tenha sido nada fácil, principalmente na penúltima exibição, a 17×16, em que Wilson tem a adoção de Luna negada, para fechar com chave de ouro, ou melhor, de choro (e com muita emoção), com a ajuda de Link (Chris Carmack), a doutora finalmente consegue se tornar a mãe da bebê, que não só teve uma melhora considerável, como também foi liberada para ir ao seu novo lar.

Se prepare para um momento de fofura e confira a seguir algumas fotos deste momento emocionante que foram divulgados no Twitter. (Caso não consiga visualizá-las, acesse o link).

isso aqui traz uma sensação de paz, de missão cumprida, ela finalmente vai ser feliz com a luna do lado, te amo tanto jo wilson pic.twitter.com/mPYQNa9Sff — a rai greiangui. (@epickarev) June 4, 2021

Adoção de Luna teve sacrifícios!

Isso mesmo! Embora a adoção tenha sido feita por Link, para fazer a transferência da guarda para Jo, a médica precisou pagar um advogado muito caro e como sacrifício, ela teve que vender suas ações do hospital. E para quem? Para um dos maiores pesadelos de Bailey (Chandra Wilson): Tom Koracick (Greg Germann).

a cara da bailey quando a Jo disse que vendeu as ações dela do hospital pro Tom🗣🗣🗣🗣🗣#GreysAnatomy pic.twitter.com/0QyBMMGAe9 — grey’s anatomy | SPOILERS (@greyxtina) June 4, 2021

Vale esclarecer!

Embora neste trecho o ator ainda tenha aparecido, vale esclarecer que ele não deve participar de mais nenhuma outra cena, uma vez que deixou a série, junto com Jesse Williams (Jackson Avery) na exibição 17×15.

