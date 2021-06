A mudança de elenco que vai ocorrer na 5ª temporada de The Good Doctor

A série médica The Good Doctor se tornou um sucesso internacional. Após o sucesso da quarta temporada, a produção foi oficializada para a quinta e com planos de expandir a história.

No entanto, o novo ano incluirá muitas mudanças e algumas serão importantes para o elenco principal, como detalhado pelo site Spoiler – Bolavip (Alerta Spoiler).

E a chegada de dois novos atores mexicanos foi recentemente confirmada para o último episódio da edição atual: Esmeralda Pimentel e Osvaldo Benavides.

Como revelado, outra alteração, os personagens Olivia Jackson (atriz Summer Brown) e Enrique Guerin (Brian Marc) já deixaram após cumprirem seu papel.

Já Noah Galvin (Asher Wolke) e Bria Samoné Henderson (Jordan Allen) farão parte do elenco principal a partir da quinta edição.

Importante personagem deve deixar a série e a saída pegou os fãs de surpresa

A atriz Sheila Kelley, que interpreta a querida personagem ‘Debbie’ no drama médico, também deixará a produção.

Como detalhado pelo site Daily Express, ela não deve participar da quinta temporada, marcando a separação com Aaron Glassman nesta temporada, como sua saída.

4ª temporada de The Good Doctor

Ainda de acordo com as informações, a quarta temporada de The Good Doctor terminará no dia 7 de junho com seu vigésimo episódio.

A quinta temporada foi confirmada em maio, mas haverá um recesso prolongado até o final do ano para ver os novos episódios, com a data de lançamento sendo no final de 2021.

