Jennifer Aniston posta dos bastidores de ‘Friends: The Reunion’

Se ficamos surpresos? Sim! Afinal, Jennifer Aniston é bem reservada quando o assunto é dividir fotos pessoais nas redes sociais. Mas ela surpreendeu os fãs e deixou todo mundo com vontade de assistir o especial ‘Friends: The Reunion’. Confira!

Que Jennifer Aniston é bastante reservada na hora de compartilhar fotos nas suas redes sociais, isso já sabemos. Por isso nos surpreende quando ela posta fotos mais afetivas e pessoais. Desta vez, ela aproveitou a estreia do especial ‘Friends: The Reunion’, ocorrida na semana passada, para postar uma foto dos bastidores da gravação.

A atriz escreveu: “Ainda desfrutando de todo o amor da #FriendsTheReunion. Obrigado a cada um de vocês ❤️⁣ Deslize para ver a bilionésima selfie tirada com nós cinco”.

Além dos cinco atores de uma das séries mais conhecidas das últimas décadas, Jennifer aproveitou para adicionar, na mesma postagem, fotos com os convidados do especial e com o diretor.

A série de fotos começa com uma foto de uma selfie tirada por Aniston com o resto do elenco lendário, Matthew Perry, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Courteney Cox, do set da série. A terceira foto é uma selfie de Aniston com um dos diretores do programa, James Burrows, e uma quarta foto, o que parece ser um desenho animado nova-iorquino com o elenco sentado em frente à famosa fonte nos créditos de abertura com a piada “Poderia ser mais uma pequena reunião com amigos vacinados?”.

Anteriormente, um outro post da atriz fez os fãs da série reviverem as gravações. Ela postou um vídeo emocionante com os bastidores do último dia de gravações e escreveu: “#tbt É como voltar ao passado”.

‘Friends: The Reunion’

O especial ‘Friends: The Reunion’ estreou na última quinta-feira, 27, na HBO Max e Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer estiveram juntos de volta para celebrar uma das séries mais famosas de todos os tempos.

Com a presença de convidados famosos, como Reese Witherspoon, Tom Selleck, Maggie Wheeler, Elliott Gould, Lady Gaga, Mindy Kaling e Justin Bieber, o especial é um episódio improvisado, no qual os atores não interpretarão seus respectivos personagens de ‘Friends’, com exceção de um momento muito específico.

Fontes próximas ao projeto disseram ao site especializado Variety que, no ano passado, cada um dos 6 atores recebeu um cachê entre US $ 2,5 e US$ 3 milhões de dólares para participar do especial. Se convertermos esses milhões de dólares em reais, teremos uma quantia entre R$ 13 e 15 milhões de reais.

Se você acha que terminou por aí, saiba que os ganhos sobre os direitos da série não acabaram quando o último episódio foi ao ar. Ano passado, todas as dez temporadas de ‘Friends’ deixaram a Netflix e migraram para a HBO Max em um acordo que, segundo rumores, custou à Warner Media mais de US $ 400 milhões pelos direitos da série original (cerca de R$ 2 bilhões de reais).